Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Тимур Родригез показал подросших сыновей
В СИЗО от инфаркта умер экс-глава "Социал-демократов России"
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Что изменится в жизни россиян с 1 февраляГлавные изменения, которые ждут льготников, пенсионеров, автомобилистов и всех остальных граждан с началом февраля
Путин пошутил над поправившим его Михалковым - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Сын Олега Табакова объяснил решение покинуть Россию
Сын Влада Листьева: У меня украли детство
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10:24 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке рассмотрят дело ударившего ребенка из-за снежка военного

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев — РИА Новости. Дело военного, обвиняемого в нанесении побоев ребёнку, рассмотрит 35 гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском, информация о судебном делопроизводстве опубликована на официальном сайте суда.

Источник: РИА Новости

Как ранее информировали в СК РФ, по данным следователей, 19 января 2017 года двое семиклассников из Петропавловска-Камчатского играли в снежки, один из которых попал в автомобиль военного. Мужчина вышел из машины и, несмотря на извинения детей, нанес одному из них два удара по лицу и уехал. Личность нападавшего была установлена в течение нескольких дней. По данному факту военными следственными органами СК России было возбуждено уголовное дело, а затем оно было прекращено. Позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления выяснить причину прекращения дела.

В итоге дело о нанесении побоев всё-таки дошло до суда. Мужчину обвиняют в совершении административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ — «Побои». Также отмечается, что рассмотрение дела по существу состоится через неделю, 8 февраля. В случае если вина военного будет доказана, ему грозит административный штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Не надо 'Пи', или Как Су-27 до смерти американцев напугал
Военный эксперт: в Черном море готовится провокация
Резервный фонд прекратил свое существование
«Вышли без флага и гимна и всех обыграли»
Ученые рассказали о вреде подсолнечного масла и рыбьего жира
СК возбудил дело против авиаперевозчика президента
США опубликовали новые видео перехвата самолета российским Су-27
Злоупотреблениям «микродолями» в квартирах хотят положить конец
Россияне атаковали японского дизайнера и объявили его гением
Спорт
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии» Время и стратегия больше ничего не значат
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь