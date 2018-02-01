На Камчатке рассмотрят дело ударившего ребенка из-за снежка военного

Как ранее информировали в СК РФ, по данным следователей, 19 января 2017 года двое семиклассников из Петропавловска-Камчатского играли в снежки, один из которых попал в автомобиль военного. Мужчина вышел из машины и, несмотря на извинения детей, нанес одному из них два удара по лицу и уехал. Личность нападавшего была установлена в течение нескольких дней. По данному факту военными следственными органами СК России было возбуждено уголовное дело, а затем оно было прекращено. Позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления выяснить причину прекращения дела.