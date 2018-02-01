В два раза больше жителей Иркутской области не уехали за рубеж из-за долгов

Ведомство напоминает, что с 1 октября 2017 года установлен предельный лимит суммы задолженности в 30 тыс. рублей. Это распространяется на все категории исполнительных документов имущественного характера. При этом если люди в течение двух месяцев по окончанию срока для добровольного исполнения не заплатят долги, их не пустят за границу даже при долге от 10 тыс. рублей и больше. А для должников по алиментам, возмещению вреда, причинённого здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причинённых преступлением, сумма долга в размере 10 тыс. рублей остается неизменна.