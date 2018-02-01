В два раза больше жителей Иркутской области не уехали за рубеж из-за долгов
В Иркутской области 93 тыс. 635 должников в 2017 году не смогли выехать за границу
В Иркутской области 93 тыс. 635 должников в 2017 году не смогли выехать за границу
Как сообщает 1 февраля 2018 года
В результате должники выплатили 324 млн 318 тыс. рублей, из них 95 млн рублей — кредитная задолженность, 21,4 млн рублей — алименты, 11 млн рублей — административные штрафы, предусмотренные ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Ведомство напоминает, что с 1 октября 2017 года установлен предельный лимит суммы задолженности в 30 тыс. рублей. Это распространяется на все категории исполнительных документов имущественного характера. При этом если люди в течение двух месяцев по окончанию срока для добровольного исполнения не заплатят долги, их не пустят за границу даже при долге от 10 тыс. рублей и больше. А для должников по алиментам, возмещению вреда, причинённого здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причинённых преступлением, сумма долга в размере 10 тыс. рублей остается неизменна.
Значитесь ли вы в списке должников, можно узнать в банке данных исполнительных производств. Электронный ресурс размещен на официальном