Приморские ученые разработали ловушку для радиоактивных металлов. Видеорепортаж Елены Штылиной

Источник: Вести Приморье

Таких открытий в области обращения с радиоактивными отходами, еще не сделал ни один научный институт в мире. В лаборатории на наших глазах химики ДВО РАН демонстрируют поглощение радионуклидов наночастицами.

— Уникальная формула была здесь открыта впервые и прошла сотни экспериментов. Речь о сорбентах, способных чистить воду и почву от опасного загрязнения и о новейших методах анализа, которые помогают узнать уровень радиации.

В руках у ученого устройство для определения цезия в морской воде. Секрет обычного на первый взгляд фильтра — в его необычной начинке. А рецепт ее прост, как все гениальное: соли цинка смешивают с природным хитозаном из панциря морских животных. Этой суспензией пропитывают волокно и высушивают. Попадая в такую ловушку, цезий вступает в реакцию с ее содержимым, образует осадок и задерживается. Разработка получила патент и поддержку Российского научного фонда.

Лариса Земскова, ведущий научный сотрудник Института химии ДВО РАН: «Это ведь только патент. Главное — найти ему практическое применение и запустить технологию в производство…».

Новейший метод сотрудник Института химии и аспирант ДВФУ Эдуард Токарь испытал в международной океанической экспедиции. Она был организована Швейцарским полярным институтом. Рейс, стартовавший из германского порта Бременхафен, проходил в несколько этапов до Антарктиды. Исследования акваторий Северного моря, пролива Ла-Манш и побережья Африки дали неожиданные результаты. Содержание цезия на некоторых морских станциях превышала допустимую норму в 10 раз.

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Эдуард Токарь, аспирант академического департамента ядерных технологий ДВФУ, научный сотрудник ИХ ДВО РАН: «Там было наше научное судно “Академик Трешников”. Я работал в так называемой мокрой лаборатории, потому что мне всегда нужно было откачивать 100 литров воды и их измерять. Цезий же не осаждается, легко мигрирует, его поглощают различные биоорганизмы, потом мы его поедаем и опять он возвращается. В Европе это сказывается больше всего».