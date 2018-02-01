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10:10 (мск), источник: Вести Приморье

Приморские ученые разработали ловушку для радиоактивных металлов. Видеорепортаж Елены Штылиной

Приморские ученые готовы исследовать Амурский залив на содержание радионуклидов. Новый метод мониторинга морских акваторий разработали специалисты Института химии ДВО РАН и Дальневосточного Федерального университета. Как работает ловушка для радиоактивных металлов?

Источник: Вести Приморье

Таких открытий в области обращения с радиоактивными отходами, еще не сделал ни один научный институт в мире. В лаборатории на наших глазах химики ДВО РАН демонстрируют поглощение радионуклидов наночастицами.

— Уникальная формула была здесь открыта впервые и прошла сотни экспериментов. Речь о сорбентах, способных чистить воду и почву от опасного загрязнения и о новейших методах анализа, которые помогают узнать уровень радиации.

В руках у ученого устройство для определения цезия в морской воде. Секрет обычного на первый взгляд фильтра — в его необычной начинке. А рецепт ее прост, как все гениальное: соли цинка смешивают с природным хитозаном из панциря морских животных. Этой суспензией пропитывают волокно и высушивают. Попадая в такую ловушку, цезий вступает в реакцию с ее содержимым, образует осадок и задерживается. Разработка получила патент и поддержку Российского научного фонда.

Лариса Земскова, ведущий научный сотрудник Института химии ДВО РАН: «Это ведь только патент. Главное — найти ему практическое применение и запустить технологию в производство…».

Новейший метод сотрудник Института химии и аспирант ДВФУ Эдуард Токарь испытал в международной океанической экспедиции. Она был организована Швейцарским полярным институтом. Рейс, стартовавший из германского порта Бременхафен, проходил в несколько этапов до Антарктиды. Исследования акваторий Северного моря, пролива Ла-Манш и побережья Африки дали неожиданные результаты. Содержание цезия на некоторых морских станциях превышала допустимую норму в 10 раз.

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Эдуард Токарь, аспирант академического департамента ядерных технологий ДВФУ, научный сотрудник ИХ ДВО РАН: «Там было наше научное судно “Академик Трешников”. Я работал в так называемой мокрой лаборатории, потому что мне всегда нужно было откачивать 100 литров воды и их измерять. Цезий же не осаждается, легко мигрирует, его поглощают различные биоорганизмы, потом мы его поедаем и опять он возвращается. В Европе это сказывается больше всего».

Здесь, на Тихом океане, где сосредоточенно наследие атомного флота России, ученые призывают тщательно соблюдать радиационную безопасность. А ведь морскую воду для охлаждения реакторов используют не только подлодки, но и атомные электростанции в АТР. И у такой истории есть печальная статистика. Семь лет прошло с момента аварии на японской «Фукусиме-1», и ее радиоактивные отголоски разошлись до берегов Северной Америки. Выяснить уровень радиоактивности в морских акваториях Приморья ученые ДВО РАН планируют уже этим летом.

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