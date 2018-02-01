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10:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

Скорпион из Эквадора поселился в Иркутской зоогалерее

В Иркутской зоогалерее поселился серый скорпион, которого обнаружили в посылке с цветами, пришедшей в один из цветочных салонов из Эквадора 26 января 2018 года. Как сообщила «Байкал Инфо» координатор зоогалереи Людмила Ивушкина, скорпиона доставили в зоогалерею полуживого. Зоологи не знали, выживет ли он вообще.

«Полусухая животинка решила продолжать жить и активно начала преображать свой внешний вид. Сейчас это бодрое и довольно шустрое животное, которое активно пьёт, скорее всего, даже ест (но этот процесс мы ещё не наблюдали), задорно закручивает хвостик и хорошо восстанавливает форму, потерянную за время путешествия, — рассказала Людмила Ивушкина. — Сегодня уже с полной уверенностью можно заверить посетителей, что скорпион будет очередным нашим экспонатом».

Справка. Скорпион — животное отряда членистоногих, класса паукообразных. Он отличается устрашающим видом и быстротой передвижения, самки и самцы схожи между собой по внешнему виду. Отличаются высокой выносливостью, легко переносят зной, холод, голод и даже радиацию. Скорпион может находиться без жидкости в течение нескольких месяцев. Он ведёт одиночный образ жизни.

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