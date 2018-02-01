Скорпион из Эквадора поселился в Иркутской зоогалерее

«Полусухая животинка решила продолжать жить и активно начала преображать свой внешний вид. Сейчас это бодрое и довольно шустрое животное, которое активно пьёт, скорее всего, даже ест (но этот процесс мы ещё не наблюдали), задорно закручивает хвостик и хорошо восстанавливает форму, потерянную за время путешествия, — рассказала Людмила Ивушкина. — Сегодня уже с полной уверенностью можно заверить посетителей, что скорпион будет очередным нашим экспонатом».