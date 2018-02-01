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10:03 (мск), источник: Volga News

Самарский аэроэкспресс увеличивает количество остановок

С 5 февраля пригородному поезду № 6034/6033 Аэропорт Курумоч (отпр. 20.20) — Самара (приб. 21.34) назначаются дополнительные остановки.

Теперь вечерний аэроэкспресс по пути из Курумоча в Самару будет делать дополнительные остановки на станциях Старосемейкино (20.47−20.48), Водинская (20.55−20.56) и пл. Пятилетка (21.22−21.23). Время московское.

Напомним, что с 1 февраля в расписание движения пригородного поезда № 6032/6031 Аэропорт Курумоч — Самара вносятся изменения. Теперь электричка будет отправляться из аэропорта в 13:04 и прибывать в Самару в 14:22 (время московское). График движения поездов составлен для удобства пассажиров прибывающих в Курумоч авиарейсами Москва-Самара: Аэрофлот SU-1604 (прибытие 13:00 местное время) и Utair UT-485 (прибытие 13:15 местное время).

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