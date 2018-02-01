Хабаровские врачи спасли пациента, который дважды пережил клиническую смерть

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске врачи краевой больницы № 2 спасли 60-летнего Виктора Лепешкина, у которого случился обширный инфаркт. До того, как мужчина оказался на операционном столе, он пережил две клинические смерти. За благоприятный исход никто не ручался, но врачи сделали почти невозможное. Сейчас хабаровчанин проходит лечение и вскоре собирается выйти на работу, сообщает портал «Губерния».

По словам Виктора Лепешкина, в воскресенье, 28 января, он отправился в баню. Там ему резко стало плохо.

«Начало жечь в груди, было головокружение, слабость во всем теле. Вернулся домой, а дальше, честно говоря, ничего и не помню — как скорую вызывали, как увозили. Очнулся уже в больнице», — рассказал Виктор Лепешкин.

Как отметили врачи, еще до операции Виктор дважды пережил клиническую смерть: реанимацию врачи скорой помощи проводили в лифте и машине. В инфарктное отделение больницы хабаровчанина доставили в крайне тяжелом состоянии.

«Проведено было стентирование, то есть восстановлен кровоток по суженной сердечной артерии. Почти сутки больной находился в реанимационном отделении на искусственной вентиляции легких и соответствующей симптоматической терапии», — сказал врач палаты интенсивной терапии инфарктного отделения ККБ № 2 Вадим Дунаев.