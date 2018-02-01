Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Родители будущих первоклассников стоят в очередях по всей России
«Украли?»: Машков в шутку поинтересовался откуда у Путина фильм
Стрелки и кожаная куртка: Асмус примерила дерзкий образ
Что изменится в жизни россиян с 1 февраляГлавные изменения, которые ждут льготников, пенсионеров, автомобилистов и всех остальных граждан с началом февраля
Путин пошутил над поправившим его Михалковым - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Сын Олега Табакова объяснил решение покинуть Россию
Сын Влада Листьева: У меня украли детство
Кейт Миддлтон сменила два образа за один день
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области ГИБДД оштрафовала спешащую по вызову «скорую помощь»

Медикам пришлось оспаривать наказание в суде.

На этой неделе Сосновский районный суд отменил постановление ГИБДД, инспектор которой оштрафовал «скорую помощь», сообщает пресс-служба суда.

В октябре прошлого года машина везла сложного пациента из Златоуста в больницу Челябинска и на одном из участков превысила максимально разрешенную скорость сразу на 24 километра в час. В итоге станция «скорой помощи» была наказана штрафом в размере 500 рублей.

— Суд учел, что машина имела полное право отступить от требуемого скоростного режима, так как так везла в стационар Челябинска экстренного пациента, причем водитель включил проблесковые маячки, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск консультант районного суда Елена Грибачева.

Постановление ГИБДД отменили.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Петербурге в погоне со стрельбой ранили полицейского
В Омске сотрудники МЧС спасли забравшегося в шахту енота
Резервный фонд прекратил свое существование
«Вышли без флага и гимна и всех обыграли»
Ученые рассказали о вреде подсолнечного масла и рыбьего жира
СК возбудил дело против авиаперевозчика президента
США опубликовали новые видео перехвата самолета российским Су-27
Злоупотреблениям «микродолями» в квартирах хотят положить конец
МВД возбудило дело о выводе из России 300 млн рублей
Спорт
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии» Время и стратегия больше ничего не значат
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь