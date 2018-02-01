В Челябинской области ГИБДД оштрафовала спешащую по вызову «скорую помощь»
Медикам пришлось оспаривать наказание в суде.
Медикам пришлось оспаривать наказание в суде.
На этой неделе Сосновский районный суд отменил постановление ГИБДД, инспектор которой оштрафовал «скорую помощь», сообщает
В октябре прошлого года машина везла сложного пациента из Златоуста в больницу Челябинска и на одном из участков превысила максимально разрешенную скорость сразу на 24 километра в час. В итоге станция «скорой помощи» была наказана штрафом в размере 500 рублей.
— Суд учел, что машина имела полное право отступить от требуемого скоростного режима, так как так везла в стационар Челябинска экстренного пациента, причем водитель включил проблесковые маячки, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск консультант районного суда Елена Грибачева.
Постановление ГИБДД отменили.