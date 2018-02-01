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10:07 (мск), источник: СуперОмск

Омские спасатели вытащили застрявшую в вентиляционной шахте енотиху Элли

Спасатели регионального ГУ МЧС провели необычную спасательную операцию — вытащили из вентиляционной шахты енота.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Пятимесячная енотиха Элли живет в одной омской семье. Днем зверек изучает квартиру и свободно ходить по комнатам, а на ночь ее запирают в клетку. Вчера, прогуливаясь по кухне, Элли забралась на холодильник и ловкими лапками открыла дверцу, ведущую в вентиляционную шахту, куда и провалилась. Животному повезло, что хозяева живут на первом этаже, но все же в тесноте и темноте животное провело почти сутки — енотиха никак не могла вылезти — пока на помощь не пришли спасатели.

Операция заняла два часа. Судя по всему, Элли не понимала, что ей хотят помочь и всячески сопротивлялась. Сотрудники МЧС с помощью лома и перфоратора проделали в шахте небольшое отверстие, в котором показался зверек. Сразу поймать его не удалось: Элли, испугавшись, ускользала от рук спасателей и перемещалась по шахте. Спасателям пришлось повозиться, но в конце концов они достали зверюшку и передали хозяевам. Элли после суток в вентиляции не пострадала, только испугалась: лечить ее от стресса будут различными лакомствами и лаской.

«Нам пришлось потрудиться, рискуя быть укушенными. Но все сложилось благополучно. И для животного, и для сотрудников. За 18 лет службы мне ни разу не приходилось спасать такого зверя», — рассказал начальник караула второй пожарно-спасательной части города Омска, старший прапорщик внутренней службы Михаил Орешко.

Как оказалось, зверек очень важен для своего хозяина — молодого парня. У того серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он вынужден постоянно находиться дома. Летом во время визита в Санкт-Петербург юноша увидел в парке на прогулке енота и загорелся желанием иметь такого зверька у себя дома. Матери мальчика удалось договориться, чтобы енотиху привезли им из зоопарка. Элли стала для хозяина не просто питомцем, а настоящим другом и исполнившейся мечтой.

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