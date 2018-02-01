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10:20 (мск), источник: VN.ru

40 новосибирцев претендуют на звание народного героя

Настоящих героев ищут в Новосибирской области — на специальном сайте осуществляется сбор заявок на участие в региональной премии " Народный герой". Главная идея премии — показать, что герои находятся среди нас.

Награду получат жители Новосибирской области, проявившие отвагу и мужество во благо других, руководители социально значимых проектов, одаренные люди. Победителям вручат статуэтку «Луч добра» — символ премии «Народный герой», а также множество ценных призов, рассказали организаторы проекта.

Заявки от участников принимаются до 12 марта 2018 года в десяти номинациях: инициатива, спорт, талант, юность, продвижение, профессионализм, интеллект, благотворительность, самоотверженность, инновация. Выдвинуть кандидатуру на премию может как сам претендент, так и третьи лица. По оценкам организаторов, в конкурсе примут участие более двухсот человек.

На момент написания этой заметки более 40 жителей Новосибирской области изъявили желание стать народными героями. Среди них — спортсмены, врачи, писатели, волонтеры и т. д. Например, история школьницы Виктории Ф. такова: девочка спасла тонущего четырехлетнего ребенка и с тех пор для всех жителей села Старый Тартас Венгеровского района является настоящим героем.

«Не секрет, что апатичность и пассивность населения в современной России приобретают масштабы катастрофы. Основная задача премии — пробудить патриотизм и гордость за своих земляков, жителей Новосибирской области, которые вполне возможно живут с кем-то из нас на одной лестничной площадке, но мы, к сожалению, о них ничего не знаем», — рассказал руководитель организационного комитета премии Максим Концедалов.

После приема заявок экспертный совет определит по пять претендентов в каждой номинации, а уже из этого списка сами жители выберут победителей. Отдать голос за своего героя будет возможно как на сайте премии, так и отправив SMS с порядковым номером номинанта. Результаты народного голосования останутся интригой до конца проекта — их огласят на церемонии награждения в середине июня.

Настоящие герои действительно живут среди нас. Прошлым летом 14-летний внук в Куйбышеве спас тонущего деда. Мальчик выволок мужчину на берег, начал делать ему массаж сердца и искусственное дыхание. Примечательно, что это уже не первый утопающий, которому смелый ребенок оказал помощь.

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