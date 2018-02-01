В Омске хотят ввести проездной для метро
Депутаты предложили сделать проездной для отсутствующего омского метрополитена.
Депутаты предложили сделать проездной для отсутствующего омского метрополитена.
Депутаты Омского городского совета после обсуждения новой маршрутной сети приняли необычное решение. Они предложили ввести единый проездной билет на все виды транспорта, в том числе и на метро.
Эту идею предложил депутат Андрей Никитин. По его мнению, проездной должен работать не только в наземном транспорте, но и метрополитене. При этом перспектива появления метро в Омске весьма сомнительна.
Вчера, 31 января, депутаты проголосовали за создание единого проездного билета, который будет работать в наземном транспорте и метро. Такой проездной вскоре появится в Омске.