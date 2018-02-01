Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Пресняков и Подольская поставили 2-летнего сына на горные лыжи
Женщина, лишившаяся рук, подает в суд на сотрудника МВД
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Соловьев о драке Сванидзе и Шевченко: вы удивитесь моему выводу
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Сын Олега Табакова объяснил решение покинуть Россию
Сын Влада Листьева: У меня украли детство
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Куркума помогает пожилым
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10:22 (мск), источник: Om1.ru

В Омске хотят ввести проездной для метро

Депутаты предложили сделать проездной для отсутствующего омского метрополитена.

Источник: Om1.ru

Депутаты Омского городского совета после обсуждения новой маршрутной сети приняли необычное решение. Они предложили ввести единый проездной билет на все виды транспорта, в том числе и на метро.

Эту идею предложил депутат Андрей Никитин. По его мнению, проездной должен работать не только в наземном транспорте, но и метрополитене. При этом перспектива появления метро в Омске весьма сомнительна.

Вчера, 31 января, депутаты проголосовали за создание единого проездного билета, который будет работать в наземном транспорте и метро. Такой проездной вскоре появится в Омске.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 УФАС: Омские власти в два раза чаще стали нарушать закон
В Минприроды назвали причины появления черного снега в Омске
Резервный фонд прекратил свое существование
«Вышли без флага и гимна и всех обыграли»
Ученые рассказали о вреде подсолнечного масла и рыбьего жира
СК возбудил дело против авиаперевозчика президента
США опубликовали новые видео перехвата самолета российским Су-27
Злоупотреблениям «микродолями» в квартирах хотят положить конец
МВД возбудило дело о выводе из России 300 млн рублей
Спорт
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии» Время и стратегия больше ничего не значат
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь