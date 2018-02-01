В Омске хотят ввести проездной для метро

Источник: Om1.ru

Депутаты Омского городского совета после обсуждения новой маршрутной сети приняли необычное решение. Они предложили ввести единый проездной билет на все виды транспорта, в том числе и на метро.

Эту идею предложил депутат Андрей Никитин. По его мнению, проездной должен работать не только в наземном транспорте, но и метрополитене. При этом перспектива появления метро в Омске весьма сомнительна.