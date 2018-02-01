Специалисты объяснили причину обвала сайта Госуслуг

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В уральском филиале «Ростелекома» пояснили причину обвала сайта Государственных услуг в ночь на 1 февраля во время записи детей в первые классы. Дежурным службам пришлось подключать дополнительные виртуальные сервера, сообщает в четверг «АиФ-Урал».

Причиной обвала сайта стало большое количество поданных заявок в первый час работы государственного портала. «В первый час работы портала наблюдались перебои в предоставлении услуги, — сообщили в уральском филиале компании. — К концу первого часа работы услуги 2 500 заявлений было принято к рассмотрению».

Специалистам пришлось оперативно подключать дополнительные виртуальные сервера для работы услуги. После возобновления работ на Гослсуги обрушилось небывалое количество поданных на рассмотрение заявлений. «В 01:13 было зарегистрировано уже свыше шести тысяч заявлений, в 01:18 — свыше семи тысяч. Компания приносит извинения родителям будущих первоклассников за предоставленные неудобства», — отметили в пресс-службе «Ростелекома».

В итоге по Свердловской области было подано свыше 9 тысяч заявлений, в Екатеринбурге услугой воспользовались 8 633 пользователя. Для сравнения в прошлом году было подано около 6 500 заявок. Как отмечают в представительстве компании, сейчас портал работает в штатном режиме. Прием заявок продолжается.