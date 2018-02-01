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10:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцев развеселил бородатый снеговик в меховом головном уборе

Фото чьего-то творения из парка «Динамо» появилось в соцсетях.

Когда за окном валит снег, а грудусник показывает что-то около нуля, это значит, что пришло время лепить снеговиков. Что воронежцы очень охотно делают, а фото своих и чужих творений публикуют в социальных сетях. Например, накануне воронежцев рассмешил «бородатый» снеговик. Бурная растительность на лице снежного изваяния, сделанная при помощи тонких веточек, и «меховой» головной убор, напоминающий папаху, заставили горожан предполагать, что неподвижный и молчаливый обитатель парка «Динамо» холоден и ледян только снаружи, а в действительности — горячий выходец из какого-либо кавказского региона. В пользу этой догадки говорит и то, что снеговик раскинул руки, словно танцует лезгинку.

— Я за то, чтоб города России соревновались на самого большого снеговика или горку, это бы объединяло людей, — высказал идею в комментариях под постом один из подписчиков.

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