Воронежцев развеселил бородатый снеговик в меховом головном уборе

Когда за окном валит снег, а грудусник показывает что-то около нуля, это значит, что пришло время лепить снеговиков. Что воронежцы очень охотно делают, а фото своих и чужих творений публикуют в социальных сетях. Например, накануне воронежцев рассмешил «бородатый» снеговик. Бурная растительность на лице снежного изваяния, сделанная при помощи тонких веточек, и «меховой» головной убор, напоминающий папаху, заставили горожан предполагать, что неподвижный и молчаливый обитатель парка «Динамо» холоден и ледян только снаружи, а в действительности — горячий выходец из какого-либо кавказского региона. В пользу этой догадки говорит и то, что снеговик раскинул руки, словно танцует лезгинку.