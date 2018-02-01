Омские чиновники сыграют в хоккей «на валенках»

В зимней забаве, которая была популярна еще в советские времена, примут участие сотрудники, как минимум, двух министерств — природы и спорта.

— Такой хоккей проводится по привычным правилам, но отличается от классического: игроки вместо коньков используют любую зимнюю обувь без шипов (включая валенки), вратарь играет без клюшки, а вместо шайбы — теннисный мяч, — сообщает пресс-служба областного правительства.