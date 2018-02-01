Омские чиновники сыграют в хоккей «на валенках»
В качестве тимбилдинга для чиновников областного правительства придумали хоккей «на валенках».
В качестве тимбилдинга для чиновников областного правительства придумали хоккей «на валенках».
В зимней забаве, которая была популярна еще в советские времена, примут участие сотрудники, как минимум, двух министерств — природы и спорта.
— Такой хоккей проводится по привычным правилам, но отличается от классического: игроки вместо коньков используют любую зимнюю обувь без шипов (включая валенки), вратарь играет без клюшки, а вместо шайбы — теннисный мяч, — сообщает
Соревнующиеся сыграют два тайма по 6 минут с 2-минутным перерывом. Команды разделят на группы, где игры проходят по круговой системе. Победители выходят в финальную часть турнира, который состоится в марте. Своей целью участники турнира считают не победу, а популяризацию здорового образа жизни.