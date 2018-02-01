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10:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Омские чиновники сыграют в хоккей «на валенках»

В качестве тимбилдинга для чиновников областного правительства придумали хоккей «на валенках».

В зимней забаве, которая была популярна еще в советские времена, примут участие сотрудники, как минимум, двух министерств — природы и спорта.

— Такой хоккей проводится по привычным правилам, но отличается от классического: игроки вместо коньков используют любую зимнюю обувь без шипов (включая валенки), вратарь играет без клюшки, а вместо шайбы — теннисный мяч, — сообщает пресс-служба областного правительства.

Соревнующиеся сыграют два тайма по 6 минут с 2-минутным перерывом. Команды разделят на группы, где игры проходят по круговой системе. Победители выходят в финальную часть турнира, который состоится в марте. Своей целью участники турнира считают не победу, а популяризацию здорового образа жизни.

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