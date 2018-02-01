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10:20 (мск), источник: Новая Кубань

На Черноморском побережье Кубани температура воздуха прогреется до плюс 12 градусов

В предгорных и горных районах края ожидаются осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 41% 761 мм рт. ст. 7 м/с

Краснодар. 1 фев. — Новая Кубань. В Краснодарском крае температура воздуха днем прогреется до +2−7°С, ночью отметки термометров опустятся до +1°С, -4°С, при прояснении по северной и восточной половине региона до -7°С, по юго-восточным предгорьям местами до -10°С. Ветер западного направления с порывами до 15 м/с.

На Черноморском побережье вечером и ночью временами слабый дождь. Температура воздуха ночью +1−6°С, в горной части ожидаются заморозки до -4°С. Днем прогнозируется до 4−9°С тепла, местами до +12°С.

В Краснодаре ожидается +8°С днем, ночью будет морозно, до -1°С. В пятницу в краевой столице воздух прогреется до +15°С.

Синоптики обещают безоблачную погоду практически во всех районах Кубани.

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