Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Учительница забрала у школьницы грамоту из-за того, что ее родители не сдали 300 рублей
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Ликбез для пенсионераЧто делать, чтобы не провести остаток жизни в нищете
Гордон решила помочь Родченкову - СМИ
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Обнаружив корабль РФ, авианосец США покинул военную базу - СМИ
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
«Ничего подобного»: одноклассник раскрыл правду о Шепелеве - СМИ
Миддлтон подчеркнула живот горчичным нарядом - СМИ
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
12«Синее кровавое суперлуние»
18:17 (мск), источник: РИА Новости

В центре Победы: Волгоград отметит 75-летие Сталинградской битвы

Масштабные праздничные мероприятия от военного парада до салюта пройдут в Волгограде 2 февраля, в день 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Наряду с ветеранами и жителями региона в мероприятиях примут участие иностранные делегации из Европы и стран СНГ.

Источник: РИА Новости

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.

Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России Владимир Путин. Волгоградская область 2 февраля станет всероссийским центром проведения торжеств. Этот день в регионе объявлен выходным.

Военный парад

Празднование откроет военный парад на площади Павших борцов в Волгограде. По информации Южного военного округа, в нем примут участие более 1,5 тысячи солдат и офицеров округа, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты, военнослужащие нацгвардии.

В небе над площадью пролетят около 50 вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей из состава летных частей объединения ВВС и ПВО округа. «Главным украшением авиашоу станет авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи», — рассказал РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Наземная техника будет представлена более 70 единицами боевых машин, в том числе по главной площади города впервые пройдут оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», зенитный ракетный комплекс С-300, танки, самоходные артиллерийские орудия и бронеавтомобили. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

Концерты и акции

Праздничные мероприятия продолжат всевозможные концерты для ветеранов и гостей, патриотические акции, кинопоказы, научно-практические конференции и лазерное шоу. По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, всего в рамках празднования юбилея в регионе пройдет более 200 мероприятий.

Некоторые из них уже начались. Так, например, на площадке перед музеем «Россия — Моя история» 30 января открылась временная экспозиция принимавшего участие в Сталинградской битве бронекатера БК-31, который был найден и поднят со дна Волги в ноябре прошлого года. Личные вещи бойцов, найденные на судне, выставят в музее 2 февраля.

Приобщиться к истории в ближайшее время смогут и за рубежом. Несколько дней назад из Волгограда в Европу отправилась фотодокументальная выставка «Сталинград. Призыв к миру». Многочисленные документы, плакаты, карты и фотографии будут представлены во Франции, Италии, Турции, Бельгии и Германии.

Гости города

Иностранные делегации не обойдут стороной и сам Волгоград. Как сообщил РИА Новости представитель городской думы, на праздничных мероприятиях ожидаются делегации более чем из десяти стран Европы и СНГ, в том числе из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Сербии, Словении, Франции, Чехии.

В числе прочих в Волгоград приедет делегация фракции «Левых» в немецком бундестаге в составе двух заместителей председателя фракции, трех депутатов, пресс-атташе и руководителя аппарата. Запланировано их участие в официальных праздничных мероприятиях, в том числе параде, возложении венков к вечному огню на братской могиле и концертах.

Особо почетное место на празднике займут участники Сталинградской битвы и ветераны Великой Отечественной войны из городов России и стран ближнего зарубежья.

По словам главы Волгограда Андрея Косолапова, сейчас, когда в угоду политическим амбициям появились желающие пересмотреть ход и итоги войны, «история Сталинградской битвы, ее наследие являются лучшей вакциной от исторического беспамятства».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В центре Победы: Волгоград отметит 75-летие Сталинградской битвы
Пассажиры самолета А310 тушили загоревшийся аккумулятор от телефона
Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам
Несмываемый позор: 6 самых глупых татуировок
Рога и копыта. задача для пятиклассников вызвала споры в Сети
Забудьте про 10 000 шагов, есть лучший способ поддержать форму
Рассыпался в небе: почему сгорел шаттл «Колумбия»
Президент пообещал посетить в феврале форум «Наставник-2018»
Минобороны России предложило США выдать пилотам новые карты
Спорт
Решение суда: 28 побед России над МОК Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь