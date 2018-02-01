В центре Победы: Волгоград отметит 75-летие Сталинградской битвы

Источник: РИА Новости

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.

Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России Владимир Путин. Волгоградская область 2 февраля станет всероссийским центром проведения торжеств. Этот день в регионе объявлен выходным.

Военный парад

Празднование откроет военный парад на площади Павших борцов в Волгограде. По информации Южного военного округа, в нем примут участие более 1,5 тысячи солдат и офицеров округа, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты, военнослужащие нацгвардии.

В небе над площадью пролетят около 50 вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей из состава летных частей объединения ВВС и ПВО округа. «Главным украшением авиашоу станет авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи», — рассказал РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Наземная техника будет представлена более 70 единицами боевых машин, в том числе по главной площади города впервые пройдут оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», зенитный ракетный комплекс С-300, танки, самоходные артиллерийские орудия и бронеавтомобили. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

Концерты и акции

Праздничные мероприятия продолжат всевозможные концерты для ветеранов и гостей, патриотические акции, кинопоказы, научно-практические конференции и лазерное шоу. По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, всего в рамках празднования юбилея в регионе пройдет более 200 мероприятий.

Некоторые из них уже начались. Так, например, на площадке перед музеем «Россия — Моя история» 30 января открылась временная экспозиция принимавшего участие в Сталинградской битве бронекатера БК-31, который был найден и поднят со дна Волги в ноябре прошлого года. Личные вещи бойцов, найденные на судне, выставят в музее 2 февраля.

Приобщиться к истории в ближайшее время смогут и за рубежом. Несколько дней назад из Волгограда в Европу отправилась фотодокументальная выставка «Сталинград. Призыв к миру». Многочисленные документы, плакаты, карты и фотографии будут представлены во Франции, Италии, Турции, Бельгии и Германии.

Гости города

Иностранные делегации не обойдут стороной и сам Волгоград. Как сообщил РИА Новости представитель городской думы, на праздничных мероприятиях ожидаются делегации более чем из десяти стран Европы и СНГ, в том числе из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Сербии, Словении, Франции, Чехии.

В числе прочих в Волгоград приедет делегация фракции «Левых» в немецком бундестаге в составе двух заместителей председателя фракции, трех депутатов, пресс-атташе и руководителя аппарата. Запланировано их участие в официальных праздничных мероприятиях, в том числе параде, возложении венков к вечному огню на братской могиле и концертах.

Особо почетное место на празднике займут участники Сталинградской битвы и ветераны Великой Отечественной войны из городов России и стран ближнего зарубежья.