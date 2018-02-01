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18:11 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Новые технологии проведения ЕГЭ апробируют на Дону

Новые технологии проведения ЕГЭ апробируют в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, 2 февраля в регионе пройдет апробация проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов и перевода бланков ответов участников в электронный вид.

В тренировочном мероприятии будет задействовано шесть пунктов проведения экзаменов. В нем примут участие 80 организаторов, 13 технических специалистов, 12 членов государственных экзаменационных комиссий, 12 общественных наблюдателей, а также 270 учеников 11-х классов, которые выполнят экзаменационные задания по русскому языку.

Планируется отработать формирование заказа полного комплекта экзаменационных материалов, их подготовку, производство и запись на электронные носители, а также проведение сбора, планирования и рассадки участников в информационной системе.

Будет проведена тренировка защищенной передачи бланков в электронном виде из пунктов проведения ЕГЭ в региональные центры обработки информации.

Апробация будет включать также проверку предметными комиссиями результатов участников на региональном и федеральном уровне.

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