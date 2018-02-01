Ростовчане могут записать ребенка в школу через интернет
Ростовчане, законные представители детей, которые зарегистрированы в Ростове по месту жительства либо месту пребывания, могут записать ребенка в школу посредством сети Интернет.
Ростовчане, законные представители детей, которые зарегистрированы в Ростове по месту жительства либо месту пребывания, могут записать ребенка в школу посредством сети Интернет.
Как сообщает городская администрация, это сделано во исполнение Федерального закона от
Сервис доступен по адресу
«При внесении данных об адресе регистрации ребенка указать улицу, номер дома выбрать в интервале выпадающего списка. В случае, если место проживание в садовом товариществе (СНТ, ДНТ, СТ) необходимо указывать название товарищества», — отметили создатели сервиса.
В течение трёх дней должно прийти приглашение в школу с подлинниками документов. В случае, если родители или законные представители хотят, чтобы ребенок учился не по месту жительства, заявку рассмотрят при наличии мест с 1 июня. Запись в электронную очередь будет вестись до 5 сентября.