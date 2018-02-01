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18:22 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчане могут записать ребенка в школу через интернет

Ростовчане, законные представители детей, которые зарегистрированы в Ростове по месту жительства либо месту пребывания, могут записать ребенка в школу посредством сети Интернет.

Как сообщает городская администрация, это сделано во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Сервис доступен по адресу school-go.ru, запись бесплатна, нужно лишь заполнить электронную регистрационную форму, выбрав учебное заведение. При этом необходимы свидетельство о рождении, регистрация ребенка и паспорт заявителя.

«При внесении данных об адресе регистрации ребенка указать улицу, номер дома выбрать в интервале выпадающего списка. В случае, если место проживание в садовом товариществе (СНТ, ДНТ, СТ) необходимо указывать название товарищества», — отметили создатели сервиса.

В течение трёх дней должно прийти приглашение в школу с подлинниками документов. В случае, если родители или законные представители хотят, чтобы ребенок учился не по месту жительства, заявку рассмотрят при наличии мест с 1 июня. Запись в электронную очередь будет вестись до 5 сентября.

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