Ростовчане могут записать ребенка в школу через интернет

Как сообщает городская администрация, это сделано во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Сервис доступен по адресу school-go. ru, запись бесплатна, нужно лишь заполнить электронную регистрационную форму, выбрав учебное заведение. При этом необходимы свидетельство о рождении, регистрация ребенка и паспорт заявителя.

«При внесении данных об адресе регистрации ребенка указать улицу, номер дома выбрать в интервале выпадающего списка. В случае, если место проживание в садовом товариществе (СНТ, ДНТ, СТ) необходимо указывать название товарищества», — отметили создатели сервиса.