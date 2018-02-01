В Волгограде оштрафовали продавца за отказ принять купюру 200 рублей

И региональном Роспотребнадзоре организовали «горячую линию», в ходе которой можно было пожаловаться на отказы продавцов принимать новые банкноты, или ветхие купюры, или, например, мелкие монет и банковские карты.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, за неделю к ним поступило шесть обращений от волгоградцев. В основном, люди жаловались как раз на то, что у них отказываются принимать в магазинах новые купюры — по 200 и 2000 рублей.

На одного продавца специалисты Роспотребнадзора помогли волгоградцу составить претензию. По одной из жалоб в управлении возбудили на продавца административное дело. И, скорее всего, его ждет штраф.