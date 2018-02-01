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18:11 (мск), источник: Чердак

В головном мозге мышей найдены нейроны, связанные с тревогой и страхом

Американские нейробиологи обнаружили в головном мозге мышей нейроны, которые проявляют свою активность и моделируют поведение, когда животное попадает в тревожную ситуацию и испытывает страх.

Чувство страха и тревоги присуще всем живым существам и возникло в ходе эволюции как инструмент выживания в ответ на угрозу для жизни. И то, что чувство тревоги всегда возникает в опасной или неопределённой ситуации, означает, что оно имеет генетическую основу и должно управляться нервной системой. В новом исследовании нейробиологи решили прояснить этот вопрос.

Ученые стремились найти терапевтические мишени в мозге для лечения тревожных расстройств у людей, при которых состояние страха и тревоги начинает проявляться без веских причин, и возникают психозы. Учёные исследовали активность нейронов в мозге мышей, находящихся в ситуации беспокойства, при помощи миниатюрного микроскопа.

Мышей помещали в лабиринт, в котором некоторые выходы вели на открытые площадки. В дикой природе грызуны избегают таких открытых мест без укрытий, где они могут стать лёгкой добычей хищников. Поэтому всякий раз, когда животное приближалось к открытой площадке, оно испытывало беспокойство и стремилось повернуть назад. Во время этого учёные достоверно фиксировали активность определённых нейронов в гиппокампе головного мозга животных. Эти нейроны на открытом месте активировались и посылали сигнал в двигательные зоны мозга, что и заставляло мышей проявлять тревожность и убегать.

Чтобы проверить своё предположение, учёные целенаправленно изменяли активность обнаруженных нейронов в гиппокампе, используя метод оптогенетики — освещая нейроны светодиодом. Искусственное изменение активности нейронов в гиппокампе полностью подтвердило открытие учёных — когда нейроны активировались сильнее, мыши становились более тревожными. И наоборот — снижение активности нейронов вызывало у мышей неестественно спокойное поведение, когда они вместо бегства стремились исследовать открытые площадки лабиринта.

По словам учёных, открытие «тревожных» нейронов даёт потенциальную возможность для создания эффективных лекарств по борьбе с беспокойством. И следующим этапом исследований будет выяснение, отличаются ли эти клетки от других нейронов и нет ли у них определенного рецептора, воздействуя на который можно будет эффективно бороться с психозами.

Исследование опубликовано в журнале Neuron.

Ранее биологи выяснили, как мыши чуют боль друг друга на расстоянии.

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