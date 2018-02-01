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18:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Передвижной офис Пенсионного фонда посетит 16 районов Дона

До 27 февраля передвижной офис Пенсионного фонда посетит 16 районов Ростовской области, в том числе 7 хуторов, 3 станицы, 3 поселка и 2 села.

Жители Дона смогут получить необходимые услуги ПФР и консультации специалистов службы вблизи от места проживания.

График выездов мобильной группы: 2 февраля — хутор Богураев, Белая Калитва, 5 февраля — хутор Свобода, Веселовского района, 6 февраля — поселок Мокрый Батай, Кагальницкого района, 8 февраля — станица Старочеркасская, Аксайского района, 9 февраля — станица Владимировская, Красный Сулин, 12 февраля — станица Мечетинская, Зерноградского района, 13 февраля — пгт. Молодежный, Новочеркасск, 15 февраля — хутор Большемечетный, Семикаракорского района, 16 февраля — Белая Калитва, 19 февраля — село Николаевка, Неклиновского района, 20 февраля — село Латоново, Матвеево-Курганский, 21 февраля — поселок Чистоозерный, Каменского района, 22 февраля — хутор Красный Луч, Октябрьский (сельский) район, 26 февраля — хутор Ажинов, Багаевского района, 27 февраля — хутор Недвиговка, Мясниковского района.

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