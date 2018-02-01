Передвижной офис Пенсионного фонда посетит 16 районов Дона
До 27 февраля передвижной офис Пенсионного фонда посетит 16 районов Ростовской области, в том числе 7 хуторов, 3 станицы, 3 поселка и 2 села.
До 27 февраля передвижной офис Пенсионного фонда посетит 16 районов Ростовской области, в том числе 7 хуторов, 3 станицы, 3 поселка и 2 села.
Жители Дона смогут получить необходимые услуги ПФР и консультации специалистов службы вблизи от места проживания.
График выездов мобильной группы: 2 февраля — хутор Богураев, Белая Калитва, 5 февраля — хутор Свобода, Веселовского района, 6 февраля — поселок Мокрый Батай, Кагальницкого района, 8 февраля — станица Старочеркасская, Аксайского района, 9 февраля — станица Владимировская, Красный Сулин, 12 февраля — станица Мечетинская, Зерноградского района, 13 февраля — пгт. Молодежный, Новочеркасск, 15 февраля — хутор Большемечетный, Семикаракорского района, 16 февраля — Белая Калитва, 19 февраля — село Николаевка, Неклиновского района, 20 февраля — село Латоново,