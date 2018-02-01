Животные Воронежского зоопарка предскажут, какой будет весна-2018

Ёж, декоративный кролик, морская свинка и енот — так выглядит «коллегия» профессиональных синоптиков Воронежского зоопарка, которая сможет дать точный прогноз погоды на весну 2018 года. Сотрудники зоопитомника приглашают всех желающих посмотреть, как это будет происходить.

«Сеанс» назначен на пятницу, 2 февраля — в народном календаре этот день отмечен как Ефимов день. Раньше в это время гадали, какая погода будет на Масленицу и какой будет весна в целом. А помогали формировать предсказания животные — люди наблюдали за их поведением и делали выводы.

— В Воронежском зоопарке сразу несколько животных составят свой метеопрогноз. Профессиональными синоптиками выступят белый африканский еж, декоративный кролик и любимец публики енот по кличке Сеня, — рассказывают в зоопитомнике.

Желающих самыми первыми узнать прогноз погоды на весну — ждут к 15:00 в зимнем саду зоопарка. Участие бесплатное, оплата только за вход в зоопарк. Детям до 16 лет — бесплатно.