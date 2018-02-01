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18:24 (мск), источник: Вести Иркутск

Женщина жила в землянке с 2-х летней дочкой в лесу Ангарского района

Крещенские морозы пережила семья из Братского района в землянке. Приют они нашли в импровизированном жилище под Ангарском. Как мать с двухгодовалым ребёнком оказалась в таких условиях и где они сейчас?

Все тропинки в этом лесу ведут к землянке. О таёжном жилище в Ангарском районе стало известно лишь после того, как специалисты приехали туда осматривать теплотрассу. В импровизированном доме под землёй их встретила женщина с двухлетней дочкой. Рабочие сообщили об этом в полицию. Девочку увезли в больницу.

— Ребёнок был грязный, состояние средней тяжести. С признаками респираторной инфекции. Самочувствие ребёнка практически не страдает, ближе к удовлетворительному, — говорит главный врач детской больницы № 1 Ангарска Валерий Голубев.

На то, что здесь действительно жил ребёнок, указывают детская ванночка и портфель. Вещи валяются рядом с землянкой. Вход в неё завешан ковром. А за ним — дверь.

Между дверью в землянку и деревом намотан обычный шнур. Видимо, это своеобразный замок, сделанный из подручных материалов. И судя по раздающемуся стону, люди здесь держали домашних животных. Сейчас посмотрим.

Стоило нам открыть дверь, навстречу выбежали две кошки и две собаки. Судя по всему, люди покинули жилище совсем недавно. Внутри ещё тепло от печки. По некоторым данным, здесь обитали трое — мужчина, женщина и двухлетняя девочка.

— В настоящее время личность матери установлена, она опрошена. Предстоит получить ряд подтверждений, сделать несколько запросов. В частности, сейчас сотрудники полиции знают, что женщина прибыла на территорию Ангарского городского округа из Братского района, — говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

По данным полиции, там у неё сгорел дом. И женщина перебралась в Ангарск. В городе нефтехимиков живет её мать. Которая, к слову, воспитывает её старшего ребёнка. Вполне возможно, опекать бабушке придётся и двухлетнюю девочку, которая сейчас в больнице. Мать отказалась от дочери. И кто станет воспитывать малышку, решит суд.

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