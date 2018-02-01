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18:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Медпункт для бездомных откроют в Иркутске

В Иркутске откроют медицинский пункт для бездомных. Министерство здравоохранения России и Русская православная церковь собираются запустить этот пилотный проект по всей России.

Источник: Вести Иркутск

Начнут с трёх регионов — Чувашии, Хабаровского края и Прибайкалья. Вначале предполагалось открыть такой пункт при иркутской больнице № 5, однако позже специалисты регионального минздрава подыскали ещё несколько помещений в центре города. Сейчас решают, какое из них обустроить под медпункт.

— Сотрудники Министерства здравоохранения объедут все эти помещения. Мы посмотрим, соответствуют ли они требованиям. Мы хотим сделать это как можно быстрее. А вторым этапом будем говорить о мобильном пункте, так как там требуются материальные вложения, чтобы его приобрести, — говорит замминистра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова.

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