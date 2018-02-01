Медпункт для бездомных откроют в Иркутске

Начнут с трёх регионов — Чувашии, Хабаровского края и Прибайкалья. Вначале предполагалось открыть такой пункт при иркутской больнице № 5, однако позже специалисты регионального минздрава подыскали ещё несколько помещений в центре города. Сейчас решают, какое из них обустроить под медпункт.

— Сотрудники Министерства здравоохранения объедут все эти помещения. Мы посмотрим, соответствуют ли они требованиям. Мы хотим сделать это как можно быстрее. А вторым этапом будем говорить о мобильном пункте, так как там требуются материальные вложения, чтобы его приобрести, — говорит замминистра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова.