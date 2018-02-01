Воронежские платные парковки запустят 1 апреля
Для горожан введут месячные и годовые абонементы.
Для горожан введут месячные и годовые абонементы.
Систему платных парковок запустят в Воронеже 1 апреля. Об этом сообщил и.о. первого
По словам Сергея Петрина, сейчас мэрия совместно с инвестором разрабатывает порядок оплаты парковочных мест, введение месячных и годовых абонементов для пользователей. На заседаниях рабочей группы рассматриваются схемы организации дорожного движения на дорогах, где будут размещаться платные парковки. Полностью реализовать проект планируется к 1 апреля 2018 года, сообщил он.
Директор
Мэрия Воронежа и белгородская компания ООО «Городские парковки» заключили концессионное соглашение о создании в городе платного парковочного пространства 2 октября. Изначально планировалось, что первые платные парковки в центре Воронежа начнут работать уже в
Пока планируется, что парковка будет платной только по будням и с 8:00 до 20:00, а базовый тариф составит 40 рублей в час. Оплатить парковку можно будет через паркомат, терминал Сбербанка, смс, приложение для мобильного телефона или сайт парковочного пространства Воронежа.