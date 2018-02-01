Воронежские платные парковки запустят 1 апреля

Источник: Вести - Воронеж

Систему платных парковок запустят в Воронеже 1 апреля. Об этом сообщил и.о. первого вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин в четверг, 1 февраля.

По словам Сергея Петрина, сейчас мэрия совместно с инвестором разрабатывает порядок оплаты парковочных мест, введение месячных и годовых абонементов для пользователей. На заседаниях рабочей группы рассматриваются схемы организации дорожного движения на дорогах, где будут размещаться платные парковки. Полностью реализовать проект планируется к 1 апреля 2018 года, сообщил он.

Директор компании-концессионера ООО «Городские парковки» Роман Хахалев сообщил, что компания укладывается в указанные в концессионном соглашении сроки проведения работ и сейчас обустраивает парковочные места. Однако он не смог уточнить, запустят ли 1 апреля 3 тыс. парковочных мест первого этапа реализации проекта или сразу все 6 тыс.

Мэрия Воронежа и белгородская компания ООО «Городские парковки» заключили концессионное соглашение о создании в городе платного парковочного пространства 2 октября. Изначально планировалось, что первые платные парковки в центре Воронежа начнут работать уже в октябре-ноябре 2017 года, однако сроки скорректировали из-за необходимости разработать условия допсоглашения инвестора и мэрии. Первые 3 тыс. парковочных концессионер сдаст в эксплуатацию до 1 апреля 2018 года. Всего в рамках договора концессии инвестор создаст 6 тыс. парковочных мест в центральной части города, ограниченной улицами 20-летия Октября, Ворошилова, 9 Января, Плехановской, улицей Мира, Кольцовской, проспектом Революции и Университетской площадью. Срок концессионного соглашения составит 10 лет.