Средняя продолжительность трудовой жизни в России — около 33 лет

Источник: РИА "Новости"

Под продолжительностью трудовой жизни понимается время пребывания человека на рынке труда — от первой работы до ухода на пенсию, либо до смерти. Новое исследование экономистов Елены Варшавской и Михаила Денисенко из Высшей школы экономики показывает, что по этому показателю Россия отстает от многих стран Европы и Северной Америки, и особенно велико это отставание у мужчин.

Ученые исследовали динамику средней продолжительности трудовой жизни с середины прошлого века и до наших дней.

Хотя за последние 15 лет эта цифра и выросла, она до сих пор остается относительно низкой: в 2015-м у мужчин составляла 33,8 года, у женщин — 32,1 года.

Продолжительность трудовой жизни российских мужчин по-прежнему самая короткая из всех изученных стран Европы и Северной Америки, и на 11,4 года меньше, чем в лидирующей по этому показателю Японии. Исследователи объясняют ситуацию высокой смертностью россиян в трудоспособном возрасте, особенно среди мужского населения.

Российские женщины же занимают уже не последнее место — меньше их работают жительницы Италии, Польши, Венгрии и Ирландии.

Ученые также подсчитали такой показатель, как продолжительность активной трудовой жизни для людей старше 50 лет.

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Выяснилось, что российская ситуация и здесь уникальна. Во многих странах недолгое пребывание на рынке труда пожилых связано с их длительной экономической неактивностью, то есть они недолго работают в этом возрасте, а потом еще долго живут на пенсии. В России же оба периода — и трудовой, и экономически неактивный — короткие. По словам исследователей, это объясняется недолгой ожидаемой продолжительностью жизни после 50 лет. Россиянин после ухода с рынка труда проживает около 12,7 лет, тогда как, например, француз — 21,7 лет.

Авторы работы на основании своих данных дают рекомендации по повышению пенсионного возраста россиян: расти он может только вслед за продолжительностью жизни.

«Продолжительность трудового периода должна увеличиваться именно за счет роста общей продолжительности жизни, а не за счет ее и без того короткой экономически неактивной части», — пишут они. Исследователи ожидают, что она будет постепенно расти, и по самым оптимистичным прогнозам достигнет к 2030 году 73,5 лет у мужчин и 81,1 лет — у женщин.