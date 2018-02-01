Вши одолевают жителей Иркутской области — паразиты перестали бояться мыла и шампуня

Раиса Фереферова впервые узнала, что такое педикулез, 10 лет назад. Женщина уверена, старшая дочь поймала вшей, играя во дворе.

— Заплетаешь же ребёнка. А там — ой, ой, ой. У девочки косы были длинные. Пришлось остричь, — говорит жительница Иркутска Раиса Фереферова.

По данным Роспотребнадзора, заразившихся педикулёзом в Прибайкалье всё больше. В 2016-м их было чуть больше полутора тысяч, в 2017-м такой диагноз получили уже почти 2000 человек. Во всех поликлиниках, школах и детских садах области усилены меры профилактики. Ведь большинство заболевших — дети.

— Раньше осмотры проводили раз в год, два раза в год. А в этом месяце уже три раза, — говорит школьник Максим Иванов.

«Проверку на вшивость» проводят раз в неделю во всех детских садах области. Раз в месяц — в школах. Всегда после каникул. В этом саду — всё в порядке. Рекомендации врачей — не пользоваться чужими шапками и расчёсками, чаще мыть голову, осматриваться при появлении зуда, заплетать длинные волосы в косу.

— Вши переносят высушивание. Можно приносить их в баночках, просто в баночках с хорошо завинчивающейся пробочкой, чтобы они не разбежались, — говорит энтомолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Ольга Богомазова.

Ольга Богомазова исследует паразитов уже 30 лет. В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии можно сдать кровососа на бесплатное исследование. Здесь энтомолог выявит, живёт он на теле человека или на ткани. И расскажет, как бороться.

— Последняя тенденция — педикулёзом могут заболеть благополучные слои населения. Раньше заболеваемость регистрировалась среди тех, кто ведёт асоциальный образ жизни, — говорит заведующая эпидемиологическим отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Марьяна Хакимова.

Заразиться можно в транспорте, от спинки кресла в самолёте, в поезде, в гостинице, спортзале или бассейне. Там, где много людей. Причём вши — переносчики возбудителей сыпного тифа. Могут вызвать аллергию или дерматоз.

— Цикл развития этих паразитов 7 дней. Через неделю обработку нужно повторить. Не только у данного ребёнка, обрабатываем всю семью, — говорит врач-педиатр ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15» Елена Адыева.