Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Мама написала памятку для родителей, чьих детей травят в школе
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Гордон решила помочь Родченкову - СМИ
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
СМИ: Турецкий надувной танк обманул ПТРК курдов в Сирии — видео
СМИ: Увидев корабль РФ, авианосец США покинул базу
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
«Ничего подобного»: одноклассник раскрыл правду о Шепелеве - СМИ
Миддлтон подчеркнула живот горчичным нарядом - СМИ
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
12«Синее кровавое суперлуние»
18:30 (мск), источник: РИАЦ

На ж/д вокзале в Волгограде появилась военная фотозона

В рамках празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве в центральном холле железнодорожного вокзала Волгограда начала работать тематическая фотозона.

Все желающие могут сделать памятную фотографию рядом с репликой военного мотоцикла и пулемета.

Напомним, что в Волгограде запланировано порядка 200 мероприятий в честь юбилейной даты. Основные торжества пройдут в городе 2 февраля.

Полную программу можно почитать на сайте РИАЦ.

С праздником волгоградцев и фронтовиков поздравит президент Владимир Путин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Волгограде презентовали книги о людях, ставших символами Сталинградской Победы
Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам
Несмываемый позор: 6 самых глупых татуировок
Рога и копыта. задача для пятиклассников вызвала споры в Сети
Забудьте про 10 000 шагов, есть лучший способ поддержать форму
Рассыпался в небе: почему сгорел шаттл «Колумбия»
Президент пообещал посетить в феврале форум «Наставник-2018»
Минобороны России предложило США выдать пилотам новые карты
Спорт
Решение суда: 28 побед России над МОК Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь