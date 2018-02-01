На ж/д вокзале в Волгограде появилась военная фотозона
В рамках празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве в центральном холле железнодорожного вокзала Волгограда начала работать тематическая фотозона.
В рамках празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве в центральном холле железнодорожного вокзала Волгограда начала работать тематическая фотозона.
Все желающие могут сделать памятную фотографию рядом с репликой военного мотоцикла и пулемета.
Напомним, что в Волгограде запланировано порядка 200 мероприятий в честь юбилейной даты. Основные торжества пройдут в городе 2 февраля.
Полную программу можно почитать на сайте РИАЦ.
С праздником волгоградцев и фронтовиков поздравит президент Владимир Путин.