Самару «продезинфицируют» перед ЧМ-2018

Источник: AP 2018

Соответствующее поручение было дано администрации города на заседании штаба регионального организационного комитета «Россия-2018» под председательством врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, область территориально расположена в зоне постоянно действующих природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), клещевого энцефалита и боррелиоза, туляремии, лептоспироза, Лихорадки Западного Нила (ЛЗН) и бешенства среди животных. Практически каждый год в Самаре регистрируются завозные случаи тропической малярии. В 2017 году был зарегистрирован случай лихорадки Денге. Переносчиками этих заболеваний являются комары. В связи с этим в Самарской области необходимо ежегодно проводить дезинфекционные обработки.

Обычно в Самаре специалисты обрабатывают парки, скверы, бульвары и транспортные развязки, но так как в этом году областная столица будет принимать игры ЧМ, то профилактические обработки затронут территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», лесопарковую зону в Красноглинском и Кировском районах, а также водоемы.

Еще одной темой обсуждения на заседании стал вопрос о регулировании численности безнадзорных животных на территории города. В преддверии чемпионата мира по футболу особое внимание будет уделено территориям, прилегающим к стадиону «Самара Арена», площадке Фестиваля болельщиков FIFA и туристическим маршрутам.

По информации департамента городского хозяйства и экологии, отлов безнадзорных собак осуществляется техническими средствами, не травмирующими животное. Использование отравленных приманок категорически запрещено. Отловленных собак направляют на освидетельствование ветеринарным врачом, который по итогам осмотра принимает решение о дальнейшей судьбе животного. Стерилизованных животных после передержки возвращают в район, максимально приближенный к месту их обитания.