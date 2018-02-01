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19:52 (мск), источник: РИА Новости

Рога и копыта. Китайская задача для пятиклассников вызвала споры в Сети

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Cети активно обсуждают задачку, которую задали школьникам в китайской провинции Сычуань.

Источник: РИА Новости

Ее условие таково: необходимо определить возраст капитана судна, если на борту находятся 26 овец и 10 козлов.

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Китайские СМИ утверждают, что дети проявили неординарное мышление при решении задачи. «Капитану минимум 18 лет, потому что в противном случае у него не было прав управлять кораблем», — заметил один из пятиклассников.

Другой посчитал, что капитан чересчур самовлюблен и взял на корабль число животных, равное его возрасту.

Взрослые, наткнувшиеся на эту задачу в интернете, тоже подошли к решению нетривиально. Так, газета India Times приводит комментарий одного из пользователей Weibo — китайского аналога Twitter и Facebook: «Общий вес всех животных на борту составит 7,7 тонны, исходя из среднего веса каждого животного. В Китае для управления кораблем с грузом более пяти тонн необходимо обладать лицензией на протяжении пяти лет, а выдают их только с 23. Это значит, что капитану минимум 28 лет».

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако, это спровоцировало новую дискуссию между пользователями. Некоторые обратили внимание на неточность в расчетах: «Получается, что каждое животное весит более 200 килограммов?».

В китайском департаменте образования объяснили, что главной целью этого задания было заставить детей избавиться от шаблонного мышления, а точного ответа на вопрос не существует.

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