В Петербурге снова потеплеет, а на дорогах будут гололед и снежные заносы
В пятницу, 2 февраля, в Петербурге и Ленобласти ожидают очередной скачок температуры — местами до нуля. На дорогах будет сложная обстановка, предупреждает МЧС.
В пятницу, 2 февраля, в Петербурге и Ленобласти ожидают очередной скачок температуры — местами до нуля. На дорогах будет сложная обстановка, предупреждает МЧС.
Согласно прогнозу, в Петербурге ночью выпадет снег, и местами сильный, днем же ожидают небольшой снег. Ветер будет
В Ленобласти ночью тоже ожидается снег, и местами сильный, а в отдельных районах пройдет слабая метель. Днем в большинстве районов снег будет небольшой или умеренный. Ветер тоже прогнозируют
На дорогах обоих регионов ожидается сложная обстановка: местами снежные заносы, накат и гололедица.