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18:09 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге снова потеплеет, а на дорогах будут гололед и снежные заносы

В пятницу, 2 февраля, в Петербурге и Ленобласти ожидают очередной скачок температуры — местами до нуля. На дорогах будет сложная обстановка, предупреждает МЧС.

Согласно прогнозу, в Петербурге ночью выпадет снег, и местами сильный, днем же ожидают небольшой снег. Ветер будет юго-восточный и восточный, 6 — 11 м/с ночью и переменный, 2 — 6 м/с, — днем. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля до -2, а в начале ночи опустится до -4 … -6 градусов.

В Ленобласти ночью тоже ожидается снег, и местами сильный, а в отдельных районах пройдет слабая метель. Днем в большинстве районов снег будет небольшой или умеренный. Ветер тоже прогнозируют юго-восточный и восточный, 6 — 11 м/с ночью, а днем — переменный, со скоростью 2 — 6 м/с. Ночью еще будет морозно — от -3 до -8 градусов, а на востоке области местами и до -10 … -15. Днем потеплеет до 0 … -5 градусов, хотя на востоке местами будет до -8.

На дорогах обоих регионов ожидается сложная обстановка: местами снежные заносы, накат и гололедица.

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