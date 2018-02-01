Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму

Источник: РИА "Новости"

В субботу температура воздуха на полуострове ночью составит +3…+8 градусов, днем — +9…+14. При этом в Симферополе столбики термометров ночью покажут от +6 до +8, днем — от +11 до +13, а в Севастополе — на один градус больше.

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Юго-западный ветер 3 февраля будет дуть в Крыму с силой 9−14 м/с, при этом днем ожидаются порывы до 15−20 м/с.

В воскресенье на полуострове температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем — +8…+13. В Симферополе столбики термометров покажут ночью +7…+9 градусов, днем — +10…+12, в Севастополе ночью и днем — +8…+10.

Ветер 4 февраля усилится в Крыму до 8−13 м/с, местами — до 18−23 м/с.