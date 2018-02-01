В Крыму началась запись первоклассников в школы

В прошлом году в школы республики пошло 22,5 тысячи детей, что более, чем на 2,5 тысячи превышает количество поступивших в 2016-м. В этом году также ожидается увеличение числа первоклассников в связи с демографическими и миграционными причинами. Сейчас первоклашек готовы принять 540 общеобразовательных школ, отметили в министерстве. И добавили, что острой проблемы с местами в учебных заведениях нет, но в отдельных школах еще существует вторая смена. В республиканском минобразе рассчитывают, что до 2020 года, благодаря построенным за средства ФЦП новым учебным заведениям, удастся решить и этот вопрос. К примеру, в крымской столице сейчас строят три школы — в микрорайонах Марьино, Новониколаевский и Луговое, сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина. Пока же для первоклассников откроют двери 50 учебных заведений крымской столицы.