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18:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму началась запись первоклассников в школы

Сегодня во всех школах Крыма начинается прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Как и в прошлые годы ожидается рост числа школьников. При этом родителям переживать не стоит: мест хватит всем, заверили в министерстве образования республики.

Источник: "Российская газета"

В прошлом году в школы республики пошло 22,5 тысячи детей, что более, чем на 2,5 тысячи превышает количество поступивших в 2016-м. В этом году также ожидается увеличение числа первоклассников в связи с демографическими и миграционными причинами. Сейчас первоклашек готовы принять 540 общеобразовательных школ, отметили в министерстве. И добавили, что острой проблемы с местами в учебных заведениях нет, но в отдельных школах еще существует вторая смена. В республиканском минобразе рассчитывают, что до 2020 года, благодаря построенным за средства ФЦП новым учебным заведениям, удастся решить и этот вопрос. К примеру, в крымской столице сейчас строят три школы — в микрорайонах Марьино, Новониколаевский и Луговое, сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина. Пока же для первоклассников откроют двери 50 учебных заведений крымской столицы.

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С 1 февраля до 30 июня подают заявления только родители детей, зарегистрированных на закрепленной за школой территории. Сюда зачислить ребенка обязаны без каких-либо условий. Директор симферопольской средней школы N 31 Ольга Скребец говорит, что никакого конкурса среди детей не проводится. Классы формируются так, чтобы в каждом было приблизительно равное количество мальчиков и девочек.

С 1 июля можно подать документы в школу «не по прописке». В этом случае зачисление происходит по остаточному принципу: при наличии свободных мест. Кроме того, возможно собеседование, определяющее уровень подготовки ребенка. Преимущественным правом при зачислении в общеобразовательное учреждение пользуются дети, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в этом общеобразовательном учреждении, а также дети военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел. Остальных первоклассников, говорит Скребец, принимают в порядке очереди.

Контакты.

Управление образования администрации г. Симферополя: Сайт: edu.simadm.ru. Тел.: (3652) 27−32−80, 27−22−68.

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