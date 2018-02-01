В Крыму началась запись первоклассников в школы

В прошлом году в школы республики пошло 22,5 тысячи детей, что более, чем на 2,5 тысячи превышает количество поступивших в 2016-м. В этом году также ожидается увеличение числа первоклассников в связи с демографическими и миграционными причинами. Сейчас первоклашек готовы принять 540 общеобразовательных школ, отметили в министерстве. И добавили, что острой проблемы с местами в учебных заведениях нет, но в отдельных школах еще существует вторая смена. В республиканском минобразе рассчитывают, что до 2020 года, благодаря построенным за средства ФЦП новым учебным заведениям, удастся решить и этот вопрос. К примеру, в крымской столице сейчас строят три школы — в микрорайонах Марьино, Новониколаевский и Луговое, сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина. Пока же для первоклассников откроют двери 50 учебных заведений крымской столицы.
С 1 февраля до 30 июня подают заявления только родители детей, зарегистрированных на закрепленной за школой территории. Сюда зачислить ребенка обязаны без каких-либо условий. Директор симферопольской средней школы N 31 Ольга Скребец говорит, что никакого конкурса среди детей не проводится. Классы формируются так, чтобы в каждом было приблизительно равное количество мальчиков и девочек.
С 1 июля можно подать документы в школу «не по прописке». В этом случае зачисление происходит по остаточному принципу: при наличии свободных мест. Кроме того, возможно собеседование, определяющее уровень подготовки ребенка. Преимущественным правом при зачислении в общеобразовательное учреждение пользуются дети, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в этом общеобразовательном учреждении, а также дети военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел. Остальных первоклассников, говорит Скребец, принимают в порядке очереди.
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