Ученые рассказали, как похудеть на рабочем месте

Источник: Reuters

Согласно исследованию, офисным служащим, чтобы похудеть на рабочем месте без смены режима питания, достаточно проводить шесть часов в день стоя на ногах.

Средняя разница в расходе энергии, по информации специалистов, составила 0,15 калории в минуту. Таким образом, за день можно потратить лишние 54 калории. Отмечается, что такой способ похудения особенно подходит мужчинам из-за большей мышечной массы.