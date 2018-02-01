Ученые рассказали, как похудеть на рабочем месте

Согласно исследованию, офисным служащим, чтобы похудеть на рабочем месте без смены режима питания, достаточно проводить шесть часов в день стоя на ногах.
Средняя разница в расходе энергии, по информации специалистов, составила 0,15 калории в минуту. Таким образом, за день можно потратить лишние 54 калории. Отмечается, что такой способ похудения особенно подходит мужчинам из-за большей мышечной массы.
Исследователи также обратили внимание на дополнительные преимущества «стоячей» работы. «В вертикальном положении активны дополнительные группы мышц, что ведет не только к потере лишних калорий, но и к снижению риска сердечного приступа, инсульта и диабета», — говорит руководитель группы ученых, профессор Франциско Лопез-Джименез.