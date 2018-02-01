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18:21 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, как похудеть на рабочем месте

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американские ученые сообщили, что отказ от сидячего места в офисе помогает сбросить около трех килограммов в год. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте European Journal of Preventive Cardiology.

Источник: Reuters

Согласно исследованию, офисным служащим, чтобы похудеть на рабочем месте без смены режима питания, достаточно проводить шесть часов в день стоя на ногах.

Средняя разница в расходе энергии, по информации специалистов, составила 0,15 калории в минуту. Таким образом, за день можно потратить лишние 54 калории. Отмечается, что такой способ похудения особенно подходит мужчинам из-за большей мышечной массы.

Исследователи также обратили внимание на дополнительные преимущества «стоячей» работы. «В вертикальном положении активны дополнительные группы мышц, что ведет не только к потере лишних калорий, но и к снижению риска сердечного приступа, инсульта и диабета», — говорит руководитель группы ученых, профессор Франциско Лопез-Джименез.

Ученые нашли способ похудеть, употребляя жирную пищу
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15 января© Ньюстюб
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