Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Продукты, которых теперь можно не бояться
Учительница забрала у школьницы грамоту из-за того, что ее родители не сдали 300 рублей
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Дженнифер Лопез в шубе блистала на вечеринке Нью-Йорке
Ликбез для пенсионераЧто делать, чтобы не провести остаток жизни в нищете
СМИ: Порошенко оконфузился с некрологом "1 космонавту Украины"
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
СМИ: Турецкий надувной танк обманул ПТРК курдов в Сирии — видео
СМИ: Увидев корабль РФ, авианосец США покинул базу
Британцы назвали Ольгу Бузову «сногсшибательной моделью»
Дженнифер Лопез в шубе блистала на вечеринке Нью-Йорке
«Ничего подобного»: одноклассник раскрыл правду о Шепелеве - СМИ
Миддлтон подчеркнула живот горчичным нарядом - СМИ
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
12«Синее кровавое суперлуние»
22:06 (мск), источник: Sputnik.by

Комплексная проверка Вооруженных сил завершается в Беларуси

Военнослужащие и военная техника, принимавшие участие в проверке, возвращаются в места постоянной дислокации.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил завершается в Беларуси, сообщило в четверг министерство обороны республики.

Читайте также
Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре МВД

Проверка воинских частей и соединений в Беларуси стартовала с 22 февраля. К мероприятию были привлечены подразделения постоянной готовности.

В настоящее время подразделения, которые были задействованы в проверке, уже возвращаются в места постоянной дислокации, отмечает Минобороны.

В ходе проверки личный состав воинских частей и соединений выполнял контрольные стрельбы из различных видов оружия. Разведчики приняли участие в тактическом учении. К мероприятиям также были привлечены силы ПВО и авиации.

По информации военного ведомства, все поставленные перед подразделениями задачи были выполнены в полном объеме.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Польский Сенат принял закон, рассоривший Польшу с Украиной и Израилем
Валерий Газзаев о шансах сборной России на домашнем чемпионате
Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам
Несмываемый позор: 6 самых глупых татуировок
Рога и копыта. задача для пятиклассников вызвала споры в Сети
Забудьте про 10 000 шагов, есть лучший способ поддержать форму
Рассыпался в небе: почему сгорел шаттл «Колумбия»
Президент пообещал посетить в феврале форум «Наставник-2018»
Минобороны России предложило США выдать пилотам новые карты
Спорт
Решение суда: 28 побед России над МОК Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь