Комплексная проверка Вооруженных сил завершается в Беларуси
Военнослужащие и военная техника, принимавшие участие в проверке, возвращаются в места постоянной дислокации.
Военнослужащие и военная техника, принимавшие участие в проверке, возвращаются в места постоянной дислокации.
МИНСК, 1 фев — Sputnik. Комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил завершается в Беларуси, сообщило в четверг министерство обороны республики.
Проверка воинских частей и соединений в Беларуси стартовала с 22 февраля. К мероприятию были привлечены подразделения постоянной готовности.
В настоящее время подразделения, которые были задействованы в проверке, уже возвращаются в места постоянной дислокации, отмечает Минобороны.
В ходе проверки личный состав воинских частей и соединений выполнял контрольные стрельбы из различных видов оружия. Разведчики приняли участие в тактическом учении. К мероприятиям также были привлечены силы ПВО и авиации.
По информации военного ведомства, все поставленные перед подразделениями задачи были выполнены в полном объеме.