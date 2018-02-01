Комплексная проверка Вооруженных сил завершается в Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил завершается в Беларуси, сообщило в четверг министерство обороны республики.

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Проверка воинских частей и соединений в Беларуси стартовала с 22 февраля. К мероприятию были привлечены подразделения постоянной готовности.

В настоящее время подразделения, которые были задействованы в проверке, уже возвращаются в места постоянной дислокации, отмечает Минобороны.

В ходе проверки личный состав воинских частей и соединений выполнял контрольные стрельбы из различных видов оружия. Разведчики приняли участие в тактическом учении. К мероприятиям также были привлечены силы ПВО и авиации.