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10:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первый Ан-28 полетит в Аян в ближайший понедельник

Воздушное судно прибудет в Хабаровск завтра из Иркутска.

В Аяно-Майский район Хабаровского края начнут выполнять рейсы самолеты Ан-28, сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.

Первый рейс Ан-28 из Хабаровска в Аян состоится 5 февраля этого года. Полет будет проведен без пересадок в Николаевске-на-Амуре.

 — Первое время до Аяна самолеты будут летать раз в неделю из-за небольшой загруженности рейсов. Решено, что в феврале полеты будут выполняться по понедельникам, время вылетов остается прежним, — уточнил Алексей Ивлиев. — Возможно в марте количество рейсов будет увеличено.

Компания «Хабаровские авиалинии» зафрахтовала воздушное судно в Иркутске на два месяца.

 — По причине того, что наша компания не эксплуатирует такого типа самолеты, техническое обеспечение и полеты будут выполнять специалисты авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») — владелец судна, — отметил коммерческий директор компании Хабаровские авиалинии Максим Харин.

Стоимость билетов на рейс для жителей Аяно-Майского района осталась прежней — чуть больше 12 тысяч рублей в одну сторону.

Продленный рейс в Аяно-Майский район также будет сохранен. Два раза в месяц — во второй и третий понедельник, как и Л-410, Ан-28 будет летать по маршруту Хабаровск — Аян — Нелькан и обратно.

 — Этот же самолет будет выполнять также рейсы по направлениям: Хабаровск-Чумикан (Тугуро-Чумиканский р-он), и Хабаровск — Херпучи (р-он им. Полины Осипенко). То есть туда, где отсутствует транспортное сообщение, кроме авиации, — добавил Максим Харин.

Напомним, полеты в Аян, Чумикан, Херпучи сейчас выполняются на вертолетах Ми-8. Связана эта ситуация с тем, что полеты самолетов Л-410 в Хабаровском крае приостановлены из-за выявленного дефекта двигателя.

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