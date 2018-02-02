Первый Ан-28 полетит в Аян в ближайший понедельник
Воздушное судно прибудет в Хабаровск завтра из Иркутска.
Воздушное судно прибудет в Хабаровск завтра из Иркутска.
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Первый рейс Ан-28 из Хабаровска в Аян состоится 5 февраля этого года. Полет будет проведен без пересадок в
— Первое время до Аяна самолеты будут летать раз в неделю
— По причине того, что наша компания не эксплуатирует такого типа самолеты, техническое обеспечение и полеты будут выполнять специалисты авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») — владелец судна, — отметил коммерческий директор компании Хабаровские авиалинии Максим Харин.
Стоимость билетов на рейс для жителей
Продленный рейс в
— Этот же самолет будет выполнять также рейсы по направлениям:
Напомним, полеты в Аян, Чумикан, Херпучи сейчас выполняются на вертолетах Ми-8. Связана эта ситуация с тем, что полеты самолетов Л-410 в Хабаровском крае приостановлены