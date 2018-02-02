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10:27 (мск), источник: Калининград.Ru

В выходные в Калининградской области ожидается снег с дождём

В предстоящие выходные на территории региона ожидается неустойчивая погода с осадками. Ночные заморозки сменятся плюсовой температурой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 87% 757 мм рт. ст. 5 м/с

По данным Гидрометцентра РФ, в субботу в Калининградской области будут переменная облачность, временами мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью — -1˚С, днём — + 2˚С.

В воскресенье немного похолодает. Ночью синоптики прогнозируют -2˚С, днём — 0˚С и временами небольшие осадки в виде снега с дождём.

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