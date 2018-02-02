В выходные в Калининградской области ожидается снег с дождём
В предстоящие выходные на территории региона ожидается неустойчивая погода с осадками. Ночные заморозки сменятся плюсовой температурой.
В предстоящие выходные на территории региона ожидается неустойчивая погода с осадками. Ночные заморозки сменятся плюсовой температурой.
По данным Гидрометцентра РФ, в субботу в Калининградской области будут переменная облачность, временами мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью — -1˚С, днём — + 2˚С.
В воскресенье немного похолодает. Ночью синоптики прогнозируют -2˚С, днём — 0˚С и временами небольшие осадки в виде снега с дождём.