В выходные в Калининградской области ожидается снег с дождём

По данным Гидрометцентра РФ, в субботу в Калининградской области будут переменная облачность, временами мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью — -1˚С, днём — + 2˚С.

В воскресенье немного похолодает. Ночью синоптики прогнозируют -2˚С, днём — 0˚С и временами небольшие осадки в виде снега с дождём.