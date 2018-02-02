Более 300 гостиниц на 9,8 тысяч номеров в Нижегородской области прошли классификацию к ЧМ

Согласно информации, на данный момент в регионе прошло классификацию 321 средство размещения (9 тысяч 825 номеров на 20 тысяч 113 мест). Из них две гостиницы имеют статус пятизвездочных (472 места), 14 — четырехзвездочных (2132 места), 60 — трехзвездочных (4893 места), 37 получили две звезды (2084 места), без звезд — 208 объектов (10 352 места).
Как сообщалось ранее на официальном сайте чемпионата, работа по присвоению классификаций гостиницам в российских регионах, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу, завершилась.
Напомним, что по итогам мониторинга в январе 2018 года Роспотребнадзор выявил завышение цен за нижегородские гостиницы на период ЧМ. Ранее сообщалось, что к проведению чемпионата в Нижегородской области создано 9,2 тысячи гостиничных мест.