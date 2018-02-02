Резкое потепление до +1 градуса прогнозируется в Нижегородской области в выходные
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, сегодня, 2 февраля, будет облачно и небольшой кратковременный снег.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, сегодня, 2 февраля, будет облачно и небольшой кратковременный снег.
Днём температура воздуха составит -8 градусов. Ветер южный, 4 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм. рт. ст.
Уже в субботу, 3 февраля, днём столбики термометров поднимутся до -1 градуса, до -8 градусов ночью. Ветер южный, 5 м/с. Атмосферное давление начнёт снижаться — 748 мм. рт. ст.
В воскресенье, 4 февраля, воздух может прогреться до +1 градуса днём и -1 градуса ночью. Ветер прогнозируется южный, 6 м/с. Атмосферное давление снизится до 741 мм. рт. ст.
В целом ожидается, что в выходные будет облачно, возможны осадки.