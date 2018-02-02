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10:17 (мск), источник: Кубань 24

Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве

На официальном сайте ведомства запустили мультимедийный раздел с документами, посвященными героическим защитникам города.

Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной Армии — защитникам города.

«Большую часть представленных в разделе документов составляют выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии “На разгром врага” за полугодичный период самых ожесточенных боев под Сталинградом. На их страницах — вся история титанической борьбы Красной Армии за город на Волге», — сообщили в Минобороны.

В числе опубликованных документов — рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении командующего шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

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