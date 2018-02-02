Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве
На официальном сайте ведомства запустили мультимедийный раздел с документами, посвященными героическим защитникам города.
На официальном сайте ведомства запустили мультимедийный раздел с документами, посвященными героическим защитникам города.
Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной Армии — защитникам города.
«Большую часть представленных в разделе документов составляют выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии “На разгром врага” за полугодичный период самых ожесточенных боев под Сталинградом. На их страницах — вся история титанической борьбы Красной Армии за город на Волге», — сообщили в Минобороны.
В числе опубликованных документов — рукописный текст