Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве

«Большую часть представленных в разделе документов составляют выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии “На разгром врага” за полугодичный период самых ожесточенных боев под Сталинградом. На их страницах — вся история титанической борьбы Красной Армии за город на Волге», — сообщили в Минобороны.