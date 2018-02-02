В Воронежской области началась подготовка к весенней посевной кампании
Посевная площадь в Воронежской области весной 2018 года составит 2,63 млн га, увеличившись на 18,8 тыс. га по сравнению с 2017 годом.
Посевная площадь в Воронежской области весной 2018 года составит 2,63 млн га, увеличившись на 18,8 тыс. га по сравнению с 2017 годом.
Площадь зерновых культур вырастет с 1,49 млн до 1,51 млн га за счет кукурузы и зернобобовых. Временно исполняющий обязанности запредседателя правительства области Виктор Логвинов сообщил о начале подготовки к весенней посевной кампании главе региона Александру Гусеву во время рабочей встречи в четверг, 1 февраля.
Для весенней посевной кампании в регионе подготовили более 122 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур (обеспеченность 108%), из них оригинальные и элитные составляют 6,9 тыс. т (6%). Озимые культуры посеяны в регионе на площади 720 тыс. га (101% от плана). Их состояние на 94% посевных площадей оценивается как хорошее и удовлетворительное. Мониторинг полей озимых культур продолжается. По рекомендациям Минсельхоза, площади сахарной свеклы будут снизятся со 133 до 120 тыс. га. При этом планируется рост площадей сои и льна.
Хозяйства области ведут накопление минеральных удобрений для сезонных полевых работ. Уже удалось приобрести 57,4 тыс. т, или 22% к плану (260,1 тыс. т). Готовность сельскохозяйственной техники и инвентаря составляет около 90%. Все работы будут завершены в срок и с хорошим качеством, заверил Виктор Логвинов.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в регионе по итогам 2017 года составил 101,3%. В 2018 году ставка будет сделана на качество растениеводческой продукции и дальнейшее развитие животноводства.
В рамках господдержки агропромышленного комплекса Воронежской области в 2018 году предусмотрено 6,6 млрд рублей: 4,9 млрд рублей из федерального и 1,7 млрд рублей из областного бюджета. Александр Гусев поручил в кратчайшие сроки завершить заключение соглашений с Минсельхозом по оказанию мер господдержки.
Контекст
В 2017 году урожай в Воронежской области составил более 5,4 млн т зерновых (в 2016 году аграрии собрали 4,8 млн т зерна). Средняя урожайность по области составила 38−45 ц/га. Около 2 млн т решили направить на реализацию.
По данным на ноябрь 2017 года, объем собственного производства зерновых и зернобобовых в регионе достиг 90%, из них около 8,5% — элитные семена, 40% — семена первой репродукции и более 30% — семена второй репродукции. По качеству из общего объема 59% — продовольственное зерно, 41% — фуражное.