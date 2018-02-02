В Воронежской области началась подготовка к весенней посевной кампании

Источник: РИА "Воронеж"

Площадь зерновых культур вырастет с 1,49 млн до 1,51 млн га за счет кукурузы и зернобобовых. Временно исполняющий обязанности запредседателя правительства области Виктор Логвинов сообщил о начале подготовки к весенней посевной кампании главе региона Александру Гусеву во время рабочей встречи в четверг, 1 февраля.

Для весенней посевной кампании в регионе подготовили более 122 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур (обеспеченность 108%), из них оригинальные и элитные составляют 6,9 тыс. т (6%). Озимые культуры посеяны в регионе на площади 720 тыс. га (101% от плана). Их состояние на 94% посевных площадей оценивается как хорошее и удовлетворительное. Мониторинг полей озимых культур продолжается. По рекомендациям Минсельхоза, площади сахарной свеклы будут снизятся со 133 до 120 тыс. га. При этом планируется рост площадей сои и льна.

Хозяйства области ведут накопление минеральных удобрений для сезонных полевых работ. Уже удалось приобрести 57,4 тыс. т, или 22% к плану (260,1 тыс. т). Готовность сельскохозяйственной техники и инвентаря составляет около 90%. Все работы будут завершены в срок и с хорошим качеством, заверил Виктор Логвинов.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в регионе по итогам 2017 года составил 101,3%. В 2018 году ставка будет сделана на качество растениеводческой продукции и дальнейшее развитие животноводства.

В рамках господдержки агропромышленного комплекса Воронежской области в 2018 году предусмотрено 6,6 млрд рублей: 4,9 млрд рублей из федерального и 1,7 млрд рублей из областного бюджета. Александр Гусев поручил в кратчайшие сроки завершить заключение соглашений с Минсельхозом по оказанию мер господдержки.

Контекст

В 2017 году урожай в Воронежской области составил более 5,4 млн т зерновых (в 2016 году аграрии собрали 4,8 млн т зерна). Средняя урожайность по области составила 38−45 ц/га. Около 2 млн т решили направить на реализацию.