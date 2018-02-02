На дорогах Ташобласти заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. На автомобильных дорогах Ташкентской области с февраля заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД.

«Между 806−871 км автомобильной дороги М39 “Алмата-Бишкек-Ташкент-Термез”, проходящей по территории Ташкентской области, установлены фоторадары, которые экспериментально используются с 20 января», — говорится на сайте МВД Узбекистана.

По информации ведомства, система повышает эффективность работ по обеспечению безопасности дорожного движения, автоматически выявляет правонарушения.

В ближайшее время запланирована поэтапная установка во многих городах и районах Ташкентской области специальных фоторадаров, предназначенных для выявления водителей, которые нарушили правила дорожного движения.