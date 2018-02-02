Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Педагоги стали меньше общаться с родителями учеников
Умер Анатолий Резников
Рената Литвинова позабавила соцсети «богемной» шапочкой
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Cуд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Сиссе
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Обнаружив корабль РФ, авианосец США покинул военную базу - СМИ
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Рената Литвинова позабавила соцсети «богемной» шапочкой
Джанабаева позирует в сверкающем платье и с «мокрой» укладкой
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
10:09 (мск), источник: Sputnik

На дорогах Ташобласти заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД

В ближайшее время запланирована поэтапная установка во многих городах и районах Ташкентской области специальных фоторадаров для выявления нарушителей ПДД.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. На автомобильных дорогах Ташкентской области с февраля заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД.

«Между 806−871 км автомобильной дороги М39 “Алмата-Бишкек-Ташкент-Термез”, проходящей по территории Ташкентской области, установлены фоторадары, которые экспериментально используются с 20 января», — говорится на сайте МВД Узбекистана.

По информации ведомства, система повышает эффективность работ по обеспечению безопасности дорожного движения, автоматически выявляет правонарушения.

В ближайшее время запланирована поэтапная установка во многих городах и районах Ташкентской области специальных фоторадаров, предназначенных для выявления водителей, которые нарушили правила дорожного движения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Узбекистане утверждены новые правила ввоза и вывоза валюты
Что ждет СНБ Узбекистана, или Особенности национальной безопасности
США сравнили Россию и Китай с колониальными державами
За кражу 1 млрд рублей обвиняемый получил 3 года тюрьмы
Глава совета директоров «Газпрома» продал все свои акции
На пляже в Ницце появилась воронка диаметром пять метров
В Якутии нашли два алмаза крайне редкой величины
Умер тележурналист Виктор Любовцев
Мошенники усложнили схемы обналичивания денег
Спорт
Английский бестселлер: итоги трансферного окна Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов
Авто
Новость об экзамене при замене прав вызвала ажиотаж у водителей В частности, панике поддались автомобилисты из Екатеринбурга. По информации местного управления ГИБДД, число желающих заменить права выросло в разы
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь