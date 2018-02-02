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10:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Спортивный арбитражный суд оправдал хабаровского конькобежца Ивана Скобрева

Со спортсмена сняли обвинения в употреблении допинга.

Источник: AP 2018

Апелляцию хабаровского конькобежца Ивана Скобрева, пожизненно отстраненного от участия в Олимпийских играх, удовлетворил Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Скобрева полностью оправдали, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, конькобежца заподозрили в том, что он употреблял допинг на Олимпиаде в Сочи — Иван Скобрев попал в список «Дюшес», который Всемирное антидопинговое агентство получило от бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Там значились имена спортсменов, которые перед Играми — 2014 для увеличения результативности якобы употребляли допинговый коктейль, названный в честь лимонада. Из-за этих обвинений дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила фигурантов списка от Олимпиад.

Скобрев и еще 41 спортсмен подали апелляции в Спортивный арбитражный суд. Индивидуальные слушания по их делам прошли в Женеве в ускоренном режиме с 22 по 27 января. На процессах как свидетель выступал Григорий Родченков.

О своем решении суд сообщил в четверг, 1 февраля. Помимо Ивана Скобрева были оправданы еще 27 спортсменов. Это позволит сборной России вернуть утраченные медали и первое место в неофициальном командном зачете Олимпиады, но только в том случае, если МОК согласится с постановлением суда.

Еще 11 спортсменов оправдали частично: суд установил, что они виноваты в несоблюдении антидопингового регламента. Решение об аннулировании их результатов на Олимпиаде 2014 года осталось в силе, кроме того, их обязали пропустить одни Игры — в Пхенчхане. Тем не менее пожизненный запрет на участие в Олимпиаде с них сняли.

Апелляции трех биатлонисток — Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой — рассмотрят позже.

МОК назвал вердикт суда разочаровывающим. Международная организация подчеркнула, что оспаривание ее решений может нанести удар по борьбе с допингом в будущем. Также комитет напомнил, что российские спортсмены будут выступать в Южной Корее, только если их пригласит МОК.

Отметим, что хабаровский конькобежец Иван Скобрев объявил о завершении карьеры в 2016 году и на Олимпиаду собирался только как болельщик.

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Спортивный арбитражный суд оправдал хабаровского конькобежца Ивана Скобрева
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