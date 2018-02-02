Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Учительница забрала у школьницы грамоту из-за того, что ее родители не сдали 300 рублей
ВЦИОМ: доля голосующих за Путина россиян продолжает сокращаться
Лопырева показала, как носить кожаные ботфорты и вечернее платье
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Cуд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Сиссе
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
США вывели в океан атомный авианосец, опасаясь корабля из России
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Собчак и Виторган поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Лопырева показала, как носить кожаные ботфорты и вечернее платье
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Куркума помогает пожилым
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярцы массово жалуются на навязанные банками дополнительные условия

В первую очередь — на услуги страхования.

Красноярцы массово жалуются на навязанные банками дополнительные условия. Самые частые из них — подключение к программам страхования жизни, здоровья или потери трудоспособности. Также зафиксированы случаи, когда банки брали плату за оформление карты, ограничивали права на досрочное погашение задолженности, расторгали договор в одностороннем порядке и без согласования с потребителем переуступали третьим лицам его кредитные обязательства (в том числе и задействовали коллекторов).

По словам представителей краевого Роспотребнадзора в течение 2017 года в ведомство поступило 1085 таких обращений — в среднем получается по три жалобы каждый рабочий день.

На защиту прав потребителей привлекли судебные инстанции. В результате, в пользу красноярцев было присуждено 9 545,5 тысяч рублей. Банки 27 раз пытались оспорить возложенные на них штрафы в арбитражном суде, но безрезультатно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Девочка, которая пострадала в школе Улан-Удэ, не помнит момент нападения
Автокатастрофа в Челябинске: в лобовом ДТП погибли четыре человека
США сравнили Россию и Китай с колониальными державами
За кражу 1 млрд рублей обвиняемый получил 3 года тюрьмы
Глава совета директоров «Газпрома» продал все свои акции
На пляже в Ницце появилась воронка диаметром пять метров
В Якутии нашли два алмаза крайне редкой величины
Умер тележурналист Виктор Любовцев
Мошенники усложнили схемы обналичивания денег
Спорт
Английский бестселлер: итоги трансферного окна Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов
Авто
Новость об экзамене при замене прав вызвала ажиотаж у водителей В частности, панике поддались автомобилисты из Екатеринбурга. По информации местного управления ГИБДД, число желающих заменить права выросло в разы
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь