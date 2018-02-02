Красноярцы массово жалуются на навязанные банками дополнительные условия. Самые частые из них — подключение к программам страхования жизни, здоровья или потери трудоспособности. Также зафиксированы случаи, когда банки брали плату за оформление карты, ограничивали права на досрочное погашение задолженности, расторгали договор в одностороннем порядке и без согласования с потребителем переуступали третьим лицам его кредитные обязательства (в том числе и задействовали коллекторов).

По словам представителей краевого Роспотребнадзора в течение 2017 года в ведомство поступило 1085 таких обращений — в среднем получается по три жалобы каждый рабочий день.