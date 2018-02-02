В Уфе эвакуируют автомобили, припаркованные на местах для инвалидов
С начала года эвакуировано уже 69 машин.
С начала года эвакуировано уже 69 машин.
В столице республики продолжаются рейды по выявлению нарушителей правил парковки, сообщает
Городские службы эвакуируют автомобили с мест парковки, предназначенных для авто маломобильных граждан. Отмечено, что с начала текущего года эвакуировано уже 69 машин.
Справка.
Пользоваться парковкой для инвалидов могут только водители с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды I и II групп, а также инвалиды III группы в порядке, установленном Правительством РФ) или автомобили, перевозящие инвалидов и