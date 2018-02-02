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10:30 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе эвакуируют автомобили, припаркованные на местах для инвалидов

С начала года эвакуировано уже 69 машин.

В столице республики продолжаются рейды по выявлению нарушителей правил парковки, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Городские службы эвакуируют автомобили с мест парковки, предназначенных для авто маломобильных граждан. Отмечено, что с начала текущего года эвакуировано уже 69 машин.

Справка.

Пользоваться парковкой для инвалидов могут только водители с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды I и II групп, а также инвалиды III группы в порядке, установленном Правительством РФ) или автомобили, перевозящие инвалидов и детей-инвалидов. Штраф для автовладельцев, паркующихся с нарушением на местах для инвалидов, составляет 5 тысяч рублей.

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