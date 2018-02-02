75 лет победы в Сталинградской битве: на Дону пройдет цикл мероприятий

План мероприятий опубликовала пресс-служба правительства Ростовской области.

2 февраля во многих учебных заведениях и ДК Дона проведут тематические беседы с молодым поколением, уроки мужества, в культурных учреждениях состоятся выставки книг, посвященных Сталинградской битве и Великой Отечественной войне, тематические концерты. Все желающие смогут посмотреть видео о событиях того времени.

В Ростове 75-летию победы в Сталинградской битве в областном Краеведческом музее посвятили выставку. Посетители увидят экспонаты из фондов Ростовского областного музея краеведения периода Великой Отечественной войны, в том числе трофеи из Сталинграда.