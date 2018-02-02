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10:22 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

75 лет победы в Сталинградской битве: на Дону пройдет цикл мероприятий

2 февраля отмечают юбилей победы в одном из переломных сражений Великой Отечественной войны — Сталинградской битве. В Ростовской области пройдет цикл мероприятий, посвященных 75-летию этого важного события.

План мероприятий опубликовала пресс-служба правительства Ростовской области.

2 февраля во многих учебных заведениях и ДК Дона проведут тематические беседы с молодым поколением, уроки мужества, в культурных учреждениях состоятся выставки книг, посвященных Сталинградской битве и Великой Отечественной войне, тематические концерты. Все желающие смогут посмотреть видео о событиях того времени.

В Ростове 75-летию победы в Сталинградской битве в областном Краеведческом музее посвятили выставку. Посетители увидят экспонаты из фондов Ростовского областного музея краеведения периода Великой Отечественной войны, в том числе трофеи из Сталинграда.

Также в ростовском колледже информатизации и управления пройдет областной форум молодежи и ветеранов. В нем примут участие около 30 учебных организаций, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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