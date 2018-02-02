В выходные ростовчан ожидает дождь и сильный ветер

При этом в дневные часы столбик термометра покажет +5 градусов, а ветер будет дуть с порывами до 7−12 м/с.

В субботу, 3 февраля, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, температура воздуха ночью составит -1 +1 градусов, а днем поднимется до +8. И днем и ночью будет идти дождь, переходящий в мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.

И наконец в воскресенье, 4 февраля, ростовчан также ожидает дождь, скорость ветра снова составит 7−12 м/с, с порывами утром и днем до 16 м/с. Температура воздуха прогнозируется на уровне 0 +2° ночью и +6 +8° днем.