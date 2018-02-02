Красноярцев пустят погулять по тайным тропам «Столбов»

Жители Красноярска в феврале смогут сходить на бесплатные экскурсии в заповедник «Столбы». Их каждое воскресенье будут проводить сотрудники туристско-информационного центра. Все экскурсии пешеходные и начинаются в 10:00. Предварительно стоит позвонить по телефону (391) 285 26 82 и записаться. В центре пояснили Newslab.ru, что это нужно для организации экскурсии: «Если вы не запишетесь, конечно, вас никто не выгонит. Просто нам надо знать количество участников. Если их будет много, то мы пригласим второго экскурсовода».
4 февраля пройдет двухчасовая экскурсия-лекция «Особенный кордон», на которой расскажут о кордоне «Лалетино». Сбор около туристско-информационного центра на Столбах (см. схему). 11 февраля — 6-часовая экскурсия «Столбовская видовка», во время которой участники заберутся на скалы. Сбор также около туристско-информационного центра. 18 февраля проведут 6-часовую экскурсию «Урочище Каштак». Красноряцы смогут прогуляться по тайным тропам заповедника. Сбор на остановке «Каштак» (ул. Свердловская). 25 февраля — «Лалетинские Столбы»: 2-часовая пешая экскурсия, на которой расскажут о разных видах скал и традициях красноярского скалолазания. Место встречи — туристско-информационный центр.
Возрастных ограничений нет, но стоит учитывать собственное самочувствие и физическую подготовку. Маленьким детям может быть сложно выдержать 6-часовую пешую экскурсию.