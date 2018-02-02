Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Продукты, которых теперь можно не бояться
Педагоги стали меньше общаться с родителями учеников
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Джанабаева позирует в сверкающем платье и с «мокрой» укладкой
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Cуд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Сиссе
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Обнаружив корабль РФ, авианосец США покинул военную базу - СМИ
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Собчак и Виторган поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Лопырева показала, как носить кожаные ботфорты и вечернее платье
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
10:22 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев пустят погулять по тайным тропам «Столбов»

В феврале в заповеднике проведут четыре бесплатные экскурсии.

Жители Красноярска в феврале смогут сходить на бесплатные экскурсии в заповедник «Столбы». Их каждое воскресенье будут проводить сотрудники туристско-информационного центра. Все экскурсии пешеходные и начинаются в 10:00. Предварительно стоит позвонить по телефону (391) 285 26 82 и записаться. В центре пояснили Newslab.ru, что это нужно для организации экскурсии: «Если вы не запишетесь, конечно, вас никто не выгонит. Просто нам надо знать количество участников. Если их будет много, то мы пригласим второго экскурсовода».

4 февраля пройдет двухчасовая экскурсия-лекция «Особенный кордон», на которой расскажут о кордоне «Лалетино». Сбор около туристско-информационного центра на Столбах (см. схему). 11 февраля — 6-часовая экскурсия «Столбовская видовка», во время которой участники заберутся на скалы. Сбор также около туристско-информационного центра. 18 февраля проведут 6-часовую экскурсию «Урочище Каштак». Красноряцы смогут прогуляться по тайным тропам заповедника. Сбор на остановке «Каштак» (ул. Свердловская). 25 февраля — «Лалетинские Столбы»: 2-часовая пешая экскурсия, на которой расскажут о разных видах скал и традициях красноярского скалолазания. Место встречи — туристско-информационный центр.

Возрастных ограничений нет, но стоит учитывать собственное самочувствие и физическую подготовку. Маленьким детям может быть сложно выдержать 6-часовую пешую экскурсию.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ГИБДД Красноярска опровергла информацию о пересдаче экзамена при...
Красноярцев призвали отказаться от личного транспорта во время...
США сравнили Россию и Китай с колониальными державами
Мошенники усложнили схемы обналичивания денег
За кражу 1 млрд рублей обвиняемый получил 3 года тюрьмы
Глава совета директоров «Газпрома» продал все свои акции
На пляже в Ницце появилась воронка диаметром пять метров
В Якутии нашли два алмаза крайне редкой величины
Умер тележурналист Виктор Любовцев
Спорт
Английский бестселлер: итоги трансферного окна Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов
Авто
Новость об экзамене при замене прав вызвала ажиотаж у водителей В частности, панике поддались автомобилисты из Екатеринбурга. По информации местного управления ГИБДД, число желающих заменить права выросло в разы
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь