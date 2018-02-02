Красноярцев пустят погулять по тайным тропам «Столбов»

Жители Красноярска в феврале смогут сходить на бесплатные экскурсии в заповедник «Столбы». Их каждое воскресенье будут проводить сотрудники туристско-информационного центра. Все экскурсии пешеходные и начинаются в 10:00. Предварительно стоит позвонить по телефону (391) 285 26 82 и записаться. В центре пояснили Newslab.ru, что это нужно для организации экскурсии: «Если вы не запишетесь, конечно, вас никто не выгонит. Просто нам надо знать количество участников. Если их будет много, то мы пригласим второго экскурсовода».