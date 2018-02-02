ГИБДД Красноярска опровергла информацию о пересдаче экзамена при замене прав

Источник: РИА "Новости"

В ГАИ успокоили встревоженных красноярских водителей, которые засыпали полицейских вопросами о необходимости якобы пересдавать экзамены на знание ПДД для замены прав. В дорожной полиции заверили, что процедура замены водительского удостоверения не изменилась.

Поводом для таких вопросов стали публикации в СМИ о том, что инициативная группа представителей автошкол России вынесла на обсуждение законопроект о прохождение экзамена на знание ПДД при замене водительского удостоверения. Но автоинспекторы пояснили, что МВД эту инициативу не поддержало и в настоящее время никаких изменений в процедуре замены водительского удостоверения не внесено.

По закону, сдавать теоретическую часть экзамена на знание ПДД необходимо только тем, кто впервые получает водительское удостоверение, и тем, кого лишили прав. В настоящее время водители получают права сроком на 10 лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.