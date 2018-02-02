Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Продукты, которых теперь можно не бояться
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми
Трагедия в Подмосковье: могла ли замучить дочку собственная мать
Рената Литвинова позабавила соцсети «богемной» шапочкой
Ликбез для пенсионераЧто делать, чтобы не провести остаток жизни в нищете
Лавров предложил вернуть старое название городу своего детства
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
США вывели в океан атомный авианосец, опасаясь корабля из России
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Собчак и Виторган поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Лопырева показала, как носить кожаные ботфорты и вечернее платье
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Куркума помогает пожилым
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
10:24 (мск), источник: Newslab.ru

ГИБДД Красноярска опровергла информацию о пересдаче экзамена при замене прав

В дорожной полиции уверяют, что процедура замены водительского удостоверения не изменилась.

Источник: РИА "Новости"

В ГАИ успокоили встревоженных красноярских водителей, которые засыпали полицейских вопросами о необходимости якобы пересдавать экзамены на знание ПДД для замены прав. В дорожной полиции заверили, что процедура замены водительского удостоверения не изменилась.

Поводом для таких вопросов стали публикации в СМИ о том, что инициативная группа представителей автошкол России вынесла на обсуждение законопроект о прохождение экзамена на знание ПДД при замене водительского удостоверения. Но автоинспекторы пояснили, что МВД эту инициативу не поддержало и в настоящее время никаких изменений в процедуре замены водительского удостоверения не внесено.

По закону, сдавать теоретическую часть экзамена на знание ПДД необходимо только тем, кто впервые получает водительское удостоверение, и тем, кого лишили прав. В настоящее время водители получают права сроком на 10 лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.

«Сейчас при замене прав достаточно иметь паспорт гражданина Российской Федерации, действующую медицинскую справку и квитанцию об оплате госпошлины, — пояснил врио начальника Госавтоинспекции Красноярска Константин Колегов. — Для удобства водителей мы рекомендуем использовать портал Госуслуг. Это значительно экономит время, которое тратится на процедуру».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ГИБДД Красноярска опровергла информацию о пересдаче экзамена при...
Красноярцев призвали отказаться от личного транспорта во время...
США сравнили Россию и Китай с колониальными державами
За кражу 1 млрд рублей обвиняемый получил 3 года тюрьмы
Глава совета директоров «Газпрома» продал все свои акции
На пляже в Ницце появилась воронка диаметром пять метров
В Якутии нашли два алмаза крайне редкой величины
Умер тележурналист Виктор Любовцев
Мошенники усложнили схемы обналичивания денег
Спорт
Английский бестселлер: итоги трансферного окна Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов
Авто
Новость об экзамене при замене прав вызвала ажиотаж у водителей В частности, панике поддались автомобилисты из Екатеринбурга. По информации местного управления ГИБДД, число желающих заменить права выросло в разы
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь