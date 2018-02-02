Павших за Сталинград почтили на Монументе Славы

Источник: VN.ru

Тысячи красных гвоздик на фоне пламени Вечного огня. Сотни новосибирцев сегодня, второго февраля, в день 75-летия победы в Сталинградской битве, отдали дань памяти погибшим советским воинам, оборонявшим Сталинград. Вначале поднесли к огню цветы первые лица области и города, среди которых были полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора Андрей Травников. Под звуки военного марша в порядке очереди руководители региона в молчании положили к огню гвоздики, следом за ними потянулась вереница пожилых людей.

«Это дань памяти всем, кто защищал нашу страну, нас и наших детей, — говорит пенсионерка Лилия Евдокимова, утирая слезы. — У меня отец ветеран войны, за Сталинград воевал, вернулся с войны инвалидом. Вот уже 20 лет как его нет с нами. А имя деда увековечено на стеле».

За скорбящими стариками под бдительными взглядами педагогов нестройной колонной к Вечному огню приблизились школьники. Это учащиеся технического лицея. На посту у Вечного огня — 140-я школа Первомайского района. Ребята в военной форме, на головах девушек — пышные белые банты. Мальчики сжимают в руках автоматы, и никто не шелохнется. Стоять на посту у Вечного огня — почетная служба. Лишь 24 лучших ученика 140-й школы удостоились караула в честь годовщины со дня победы в Сталинградской битве.

Сегодня караул сменяется раз в полчаса. В более холодные дни ребята дежурят по 15 минут. Но юным патриотам стоять не холодно — на школьниках теплые зимние комбинезоны и куртки. Юрий Яковлевич Фокин работает специалистом по работе с молодежью на Посту № 1 с 2004 года, ни одно возложение цветов в памятные даты без него не обходится. «Мы не только учим ребят строевой подготовке, стрельбе и разборке автомата, но и развиваем в них патриотизм, учим чтить память павших воинов», — рассказал Юрий Яковлевич.