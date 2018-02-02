Эльбрус Нигматуллин провел операцию по спасению дворового кота

Мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, четырёхкратный победитель турнира «Самый сильный человек России», установивший несколько рекордов, занесённых в Книгу рекордов Гиннеса, спас замерзающего на высоте бездомыша.

«Операция» по спасению кота прошла успешно. Сегодня собаки загнали нашего дворового кота на тополь. Спуститься самостоятельно он не смог. Поначалу хотел сломать дерево у основания, а потом передумал. Помогли подручные средства, — такой пост появился второго февраля на странице Эльбруса Нигматуллина ВКонтакте. Он уточнил, что подручные средства — это стремянка, которую кто-то выбросил на мусорку после ремонта. Вот она и пригодилась.

Процедура снятия бездомыша заняла у нашего знаменитого силача не больше десяти минут.

Челябинский стронгмен рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что котика часто видит неподалеку от своего дома. Животное подкармливают соседи Эльбруса. «Он замерз сильно. Просидел часа два на дереве. Кричал сильно, мы его услышали на четвертом этаже дома, где живем», — рассказал силач.